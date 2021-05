“Padres de familia nos dan algunos soles para sacar copias en El Estrecho y darles a sus hijos”

Narra una profesora de inicial del caserío “Nuevo Horizonte” ubicado a 30 minutos en deslizador desde El Estrecho.



¿De qué programa “Aprendo en Casa” pueden hablar las autoridades del gobierno si este no llega a todo el Perú? Pisando esa comunidad luego de saltar un percance con el deslizador al que íbamos al chocar con un palo en pleno centro del cargado río Putumayo; observamos que las casas y los centros escolares primaria e inicial, están a punto de ser inundadas. Como todos los años.

Al bajar con el presidente del Frente Patriótico del Putumayo y el gerente de la subregión; los niños salen corriendo al encuentro, siempre es una novedad que alguien llegue de improviso por esos caseríos alejados. Siendo el presidente del FPP maestro Edwin Pérez, los padres y menores salen a consultar el porqué del no funcionamiento de sus tablets.

El menor se la enseña y el profesor explica lo que pasa. “Es que en estas tabletas está el contenido del programa “Aprendo en casa” del año 2020 y debe ser actualizado de manera permanente. En el Estrecho hay un docente que es responsable de desinstalar y volver a instalar los programas, hay una comisión de la Ugel que está viendo ese tema.

El gobierno central dijo que las tablets llegaron con su cargador solar, con sus paneles y es completamente falso, más bien le han dado un problema grande al padre de familia que tienen que ir a un Internet a bajar” mencionó el maestro.

De otro lado, se pudo acompañar a la profesora de nivel inicial quien vive en los ambientes de su jardín con sus dos hijitos. Ahí sus hamacas recogidas para templarse en la noche, los alimentos de Qali Warma en una mesa, los productos para cocinar a un lado, es decir por donde se mire, una falta de apoyo descomunal a los docentes y escolares por parte del Estado.

Caminamos más allá y se ven unos palos cuadrados. “Sí ahí me están ayudando para levantar mi casita y poder estar con mis hijos, quizá dentro de poco las clases ya sean semi presenciales y no puedo seguir viviendo en el jardín.

Por ahora lo que hago es ir al Estrecho a sacar copias de “Aprendo en Casa” para darles a los alumnos, los padres nos ayudan con algunos soles para poder hacer esa tarea. También damos clases de manera itinerante para que no se atrasen mucho” dice la maestra que hace patria en la frontera con Colombia.

Tienen tabletas, pero en la localidad no hay energía. ¿Y cómo hacen para cargarlas? El Cacique de “Nuevo Horizonte” Renberto Vidal, contó que tienen que ir los viernes bien temprano al Estrecho para cargarlas.

“Hace años el alcalde Julca, donó un grupo electrógeno, pero hace un año que le falta bateria. Felizmente ha venido el gerente y nos está ofreciendo que en una semana máximo nos brindará una batería y así ya no tendríamos que ir hasta el Estrecho a cargar de energía las Tabletas para que sigan el programa “Aprendo en Casa”, aunque en estos instantes tampoco lo siguen porque están con el programa del 2020. No nos han dado el panel solar” dice el Cacique. (LMHL).