Manifestantes protestaron y cerraron aulas de sus hijos

Un grupo de padres de familia de 4º grado de primaria del colegio Inka Manco Kali, ubicado en kilómetro 1 de la carretera Iquitos-Nauta, llegaron hasta esta institución educativa para protestar y exigir la destitución de un profesor de aula, quien no estaría cumpliendo con su trabajo, lo cual es enseñar con el currículum pedagógico a sus alumnos.

Los enardecidos padres llegaron cerca de las 6 de la mañana hasta el colegio, portando pancartas, luego ingresaron al salón de sus hijos y pegaron los cartelones en la puerta del aula, para protestar e impedir que el profesor William Díaz Cárdenas ingresé a dictar clases.

Según un documento que fue enviado el pasado 20 de agosto, por parte de la directora de este plantel, al director de la UGEL, Lic. Lennie Armas Viera, advertía sobre un memorial firmado por los padres de familia del 4º grado de primaria, donde hicieron llegar su malestar por las licencias que tenía el profesor William Díaz, es decir, marzo y abril por enfermedad; julio y agosto con licencia sin goce de haber, como la licencia venció, los padres se encontraban preocupados y manifestaron a través del memorial, que no dejarían entrar al aula cuando regrese el docente. Este hecho ya se había dado a conocer con anterioridad, pero las autoridades de la UGEL-Maynas, pasaron por alto el pedido y efectivamente la protesta exigiendo la destitución del citado profesor se registró el día de ayer dentro de la institución educativa antes mencionada.

“Hemos tomado esta decisión de protestar porque desde que empezó el año escolar el profesor William Díaz ha venido solicitando en forma reiterativa licencias para ausentarse de sus clases, siendo los más perjudicados nuestros hijos, ya que es muy perjudicial en sus rendimientos académicos, por lo que en reunión entre los padres, acordamos en primer lugar, remitir a la dirección del colegio, la pronta y urgente destitución de este docente y contratar a uno que realmente desee trabajar y sobre todo enseñar a nuestros niños y no seguir con este profesor que solo se presenta para cobrar su sueldo”, sostuvo una madre de familia.

Ante esta situación, se supo que el director de la UGEL-Maynas tuvo conocimiento del caso y en los próximos días tomará las acciones respectivas.

(C. Ampuero)