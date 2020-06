Padres de familia del colegio César Vallejo protestan para que bajen pensión escolar

Bloquearon la calle Putumayo y cuestionaron la indolencia del promotor Pf. Joiner Vásquez

Tomaron las calles. Un grupo de padres de familia del colegio cooperativo César Vallejo en Iquitos, protestaron en el frontis de esta institución educativa para que les rebajen el 50% de la pensión de sus hijos.

Por varios minutos los manifestantes, quienes mantenían el distanciamiento social y portaban pancartas en sus manos, bloquearon el pase vehicular.

“No es posible que no nos quieran rebajar la pensión, nuestros hijos no están llegando varias actividades que son pagadas. Por ejemplo el colegio no paga agua, luz, guardianía y otros servicios básicos. Muchos de los padres de familia han perdido sus trabajos, muchos no cuentan con el recurso económico para poder solventar el costo de pensión. Tampoco es justo que el promotor Prof. Joiner Vázquez Pinedo, nos diga que si queremos podemos sacar a nuestros pequeños del colegio; lo único que estamos pidiendo es que nos rebajan el 50% del pago de la pensión. Es por eso que estamos protestando”, precisó Mónica Sol Sol, madre de familia.

El promotor de esta institución educativa es el profesor Joiner Vázquez Pinedo, quien además es uno de los asesores del profesor Elisban Ochoa, gobernador Regional de Loreto, por lo que los padres de familia exigen que dé una solución lo más pronto posible.

(C. Ampuero)