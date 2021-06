Padrecocha celebra su centésimo primer aniversario

Subgerencia de Promoción Cultural del Gobierno Regional de Loreto, participó de la coordinación y organización de actividades programadas del 10 al 12 de junio 2021



Cumpliendo estrictamente con los protocolos de emergencia sanitaria – COVID 19, el Centro Poblado de Padrecocha, ubicado a la margen izquierda del rio Nanay del distrito de Punchana, inicio una secuencia de actividades el por el 101 aniversario de creación. La coordinación y organización del programa a desarrollarse, se realizó previas conversaciones entre las autoridades del lugar y la Subgerencia de Promoción Cultural del gobierno regional representado por el Profesor Armando Almeida Nacimento, quienes propusieron y debatieron una serie de actividades, quedando finalmente establecido de la siguiente manera:

Jueves 10 de junio:

• 6.00 am. Salva de 21 cañonazos

• 6.30 am. Embanderamiento general del pueblo

• 8.00 am. Inicio del campeonato de fútbol (varones y mujeres)

• 7.00 pm. Campeonato de fulbito intercomites (varones y mujeres)

Viernes 11 de junio:

• 8.00 am. Maratón

• 10.00 am. Canotaje

• 11.00 am. Natación

• 12.00 m. Competencia de ciclismo

• 3.00 pm. Competencia de peque peque.

• 5.00 pm. Procesión del santo patrono por todo el pueblo.

• 7.00 pm. Concurso de Danza típica y cantos.

Sábado 12 de junio:

• 8.00 am. Feria Artesanal. Luego (finalización del campeonato)

• 8.00 am. Recepción de autoridades y visitantes.

• 8.30 am. Inauguración de los sábados al aire libre

• 10.00 am. Realización y reactivación turística de Padrecocha.

• 1.00 pm. Juegos de Ginkana.

• 7.00 pm. Show artístico y entrega de premios.

El equipo de trabajo de la Subgerencia de Promoción Cultural del Gobierno Regional, se trasladó hasta el lugar para participar, según la programación, del inicio del campeonato de futbol de varones. Esta actividad deportiva contó con la presencia del Administrador del IPD, Eloy Rengifo Crisóstomo, quien fue el encargado de dar el Play de honor en la apertura del campeonato deportivo, en compañía del Coordinador de la mencionada entidad, Remigio Reátegui Coiña y el Subgerente de Promoción Cultural Lic. Armando Almeida Nacimento.

También se unieron para colaborar con el aniversario de Padrecocha, la Subgerencia Regional de Deporte representado por el Lic. Leonardo Rengifo Dacosta, los Asesores del GOREL Lic. Joiner Vásquez Pinedo y el Ing. Roner Ramírez.

Por su parte el Teniente Gobernador Golber Bardales Salas, agradeció a las autoridades presentes por todo el apoyo recibido, la misma que hizo posible la celebración del 101 aniversario del Centro Poblado de Padrecocha. Esta fiesta deportiva lleno de colorido patronal, estuvo amenizado como siempre por la banda típica del Gobierno Regional quienes alegraron toda la ceremonia deportiva a ritmo de música típica.