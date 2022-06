Asegura que el testigo dijo que él no era el asesino.

Joven está internado en el penal de varones desde el año pasado.



Edwin David Mermao Tantabatalla, acudió a los medios de comunicación en defensa de su hijo Edwin David Mermao Núñez (27), quien se dedica a hacer obras de albañilería, a motocarrear y otros. Cuenta que el pasado 13 de noviembre de 2021 (día del crimen) a su hijo le pusieron la dosis contra la covid por lo que se fue a descansar a su casa temprano.

“Al día siguiente salió a trabajar a las 8 y 30 de la mañana. Por circunstancias del destino pasaba por el lugar del crimen donde hay un billar. Está ubicado en la cdra. 14 de la Av. Participación, ahí queda una disco de nombre “Antro”.

Junior Tafur Vásquez (26), se llamaba el occiso. Cuando él estaba mirando, como tantos otros, tres policías estaban al frente con un testigo y ve que lo señalan. Se acercan y le piden el DNI, no lo tenía consigo y por eso lo detienen y lo llevan a la Dinincri en Punchana. Yo fui a verlo. Pasaron como 5 horas y lo sacan a mi hijo con esposas, él me dice papá busca un abogado.

La policía armó todo. El testigo luego dice que mi hijo no era quien disparó a su primo. El fiscal solicita la prueba de absorción atómica y sale negativa a favor de mi hijo. O sea, mi hijo ni en qué hora había disparado, pero así lo tienen en la cárcel como si fuera el culpable.

En la tercera versión del testigo dice haberse confundido con Mermao porque tiene características similares a un sujeto apodado “Brasil”. El abogado ha pedido al fiscal el cese de prisión por estos elementos fundamentales en cuanto a que mi hijo no ha sido.

Pero la jueza Iberico, dice que la tesis fiscal es que no ha disparado, sino que ha perseguido al occiso. Pero esa tesis nunca ha existido en la fiscalía. La tesis del fiscal Marco Antonio Pinedo Rojas, es que mi hijo fue quien disparó, que él agarró el arma y eso es absolutamente errado y así lo ha determinado la prueba de absorción atómica.

Igual han pedido prisión preventiva para los responsables del crimen y la corte les ha negado, entonces mi hijo que es inocente está en el penal y los que mataron al joven están libres, eso no es justicia. Hago un llamado para que liberen a mi hijo, en el menor tiempo posible.

