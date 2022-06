Templo representa el epicentro de la veneración al santo patrono, por quien hoy celebramos la fiesta patronal.



El padre Miguel Fuertes, párroco de la parroquia San Juan Bautista, más conocida como “Matriz”, comentó sobre este importante templo, que es el epicentro de la veneración al santo patrono por quien hoy celebramos la fiesta de San Juan. Asimismo, explicó la relación entre el folclore de una festividad cultural con la fe cristiana.

El sacerdote indicó que la Matriz es la primera parroquia de Iquitos, no obstante, no siempre estuvo ubicada donde hoy la conocemos, en la esquina de las calles Arica con Putumayo, sino que hace más de 100 años, allá por la década de 1890, estuvo ubicada donde hoy se ubica la pileta de la plaza de Armas.

Años después, en 1911, inició la construcción de la nueva iglesia, la cual fue concluida en 1919 y existe hasta nuestros días, aunque su icónica torre recién fue terminada en 1924. En el templo, también resaltan un reloj público traído desde Suiza en 1925 y las pinturas del icónico pintor loretano Cesar Calvo de Araujo, que lucen en el interior de la catedral.

Y es que, el padre Miguel reconoció que hoy gran parte de la población iquiteña desconoce el nombre oficial de la Matriz y por ende, no le atribuye mayor relación con la fiesta patronal. Sin embargo, explicó que el nombre de la iglesia del distrito de San Juan Bautista, “San Juan de Miraflores”, que hoy es el epicentro folclórico de la fe loretana, recién empezó a usarse a finales de los años 80s del siglo pasado.

“La matriz es la primera parroquia de Iquitos, porque la parroquia San Juan der Miraflores nace a finales de los años 80. Antes era una capilla que dependía de la parroquia Santo Cristo de Bagazán (en el distrito de Belén). Se puso la primera piedra cuando vino el papa, pero la inauguración fue bastantes años después, como lo indiqué, a finales de los 80”, declaró.

Y precisamente, para no chocar actividades, la catedral realiza su compartir de juane casi una semana antes que la parroquia San Juan. Es así que el viernes pasado la Matriz entregó 800 juanes y chicha a los fieles.

“La fiesta de San Juan Bautista es la expresión de la fe del pueblo”

En cuanto al aspecto cultural y su relación con la cristiandad, el párroco indicó que la cultura es una expresión de la espiritualidad propia de cada grupo humano. Es por ello que la Iglesia siempre, a través de la cultura, quiso evangelizar las tradiciones que forman parte de la expresión de un pueblo. A su vez que la religión forma parte de la cultura y las formas que tiene una sociedad de entender la vida.

En este sentido, indicó que las costumbres de esta festividad, tal como la danza de la velada, el compartir de juanes, entre otros, es una forma de celebrar y compartir la vida. “Ver como la preparación de juanes se vuelve un hecho familiar que involucra a todos, y al día siguiente entre vecinos y familiares se invitan a degustar sus respectivos preparados”, recalcó.

Por último, el padre Miguel Fuertes Prieto comentó sobre el santo patrono, San Juan Bautista, y el ejemplo que significa su vida para los cristianos amazónicos. “Desde la fe, el santo patrono es el modelo al que debemos seguir hacia Cristo. Lo característico de Juan Bautista es que no supo callarse ante las injusticias de su tiempo, así como la humildad, porque dijo <>. Todo ello fue una removida fuerte a la sociedad injusta de aquel tiempo que ayudó a las personas a acercarse a Jesús. Mientras que el elogio que le dio Jesús a Juan Bautista es que fue el profeta más grande”. (A. Padilla)