Padre de periodista asesinada pide que prisión preventiva sea por más meses

*Puesto que el accionar de los homicidas ha sido de un crimen agravado, con alevosía.

El padre de Sonia Alvarado, Carlos Alvarado, contó que su hija estudió en la Universidad César Vallejo de Trujillo. Que allá por los años 2004 tuvo una pequeña radio en Lagunas, pero que luego salió de la zona, y quizá por ese entorno en que creció su joven hija fue que decidió estudiar ciencias de la comunicación.

La comunicadora laboraba en “Radio Laser FM”, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde a través de su espacio llamado: “Radar Informativo”. El pasado 9 de diciembre, un día antes del Día Internacional de los Derechos Humanos, su voz ya no estuvo en el aire. La mataron un día sábado.

“Hemos venido a Iquitos en la avioneta de la policía, donde traían a los involucrados en el crimen. Quisimos tener la seguridad total de verlos entrando al penal de varones de esta ciudad. Y hoy estamos acá para conversar con la presidenta de la junta de fiscales, para hablar de los 9 meses de prisión preventiva que les han dictado, ya que el crimen ha sido agravado, con alevosía; por lo que deberían haber pedido por lo menos 18 meses” mencionó el padre agregando que no descansará hasta que se conozca bien los móviles de la muerte de su hija.

¿Se habla de otra hipótesis vinculante al crimen pasional?

-Así es. Que este crimen pasional haya tenido también una motivación de intereses de un grupo de delincuentes que ostentaba el poder en algunas instituciones y que lo han tenido en el anterior gobierno regional. Así pugnaban por seguir con esos beneficios, de disponer del presupuesto público de las instituciones de salud y educación.

Hay toda una organización y en San Lorenzo sabemos quiénes son. Una vinculación de este grupo con el presunto criminal, hay testigos que revelan que las cosas de la casa de mi hija, no estaban en su casa. Se llevaron todo, no dejaron nada, ni laptop, zapatos, ropas, herramientas de su trabajo, no hay nada y eso no ha sido puesto en el acta hecha por los investigadores.

Ella muere un día sábado, un día antes había anunciado que tenía evidencias de corrupción y que esperaba el día lunes para darlas a conocer. Ella era muy crítica del manejo administrativo público, y no solo de sectores públicos, sino también como de las fiscalías, juzgados, policías. Una chica que no se conformaba con dar información, sino que hacía denuncias con las pruebas que tenía. Por ello también gente de poder quería difamarla, calumniarla, denunciarla ante el poder judicial.

Mencionó el padre, agregando que el rostro visible de aquellas personas que buscan vivir del presupuesto público, sería Jorge Reyes, quien se querría apoderar del frente de defensa de San Lorenzo. Y que existirían audios, en que él sabría del paradero de las cosas de la casa de su hija.