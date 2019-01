Motociclista que se encontraba en aparente estado de ebriedad habría provocado el hecho

Tito Alvarado Maynas (40), fue impactado por un sujeto que manejaba su motocicleta en aparente estado de ebriedad y quien se habría identificado como “Brian” de 24 años.

El accidente ocurrió el día domingo cerca de las 7 de la noche a la altura de la calle 8 de Octubre en la carretera Santa Clara, ubicado en el distrito de San Juan Bautista.

Vicenta Cuespán Moreno (20), hija del agraviado, dijo que los familiares del presunto agresor no quisieron dar el nombre ni apellidos, ni quisieron hacerse responsable de su padre accidentado, que no solo fue él, el agraviado, sino también su mamá, quien sufrió varios golpes en diferentes partes del cuerpo.

El padre de familia se encontraba a bordo de su motocarro junto con su esposa, María Rosario Moreno Chávez (43), ambos estaban dirigiéndose hasta su domicilio, ubicado en el centro poblado de Santa Clara, luego de realizar la compra de un electrodoméstico en el centro de la ciudad.

Fue en esas circunstancias que se acerca el sujeto en aparente estado de ebriedad, invade carril contrario e impacta contra el motocarro, dejando mal herido a la pareja de esposos. Lamentablemente el motociclista también presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, su estado de salud, es de pronóstico reservado. Los familiares de Tito Alvarado exigen justicia y que este accidente no que impune.

(C. Ampuero)