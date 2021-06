Pacientes UCI del hospital regional en altísimo riesgo por escasez de medicamentos

Hay desabastecimiento y les están haciendo comprar a los humildes familiares.

Muchos ya están endeudados hasta con colombianos a fin de salvar la vida de sus seres amados.

Mientras que la directora Joicy Rojas, sale a hablar en conferencia sobre pagos adeudados a profesionales por horas complementarias; no se preocupa de ver a fondo su gestión en el objetivo que los pacientes que llegan a ese departamento de UCI por covid; no corran el alto riesgo de perder la vida.

Pues la Constitución se lo recuerda: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La persona humana es el fin supremo de la sociedad”.

Sin embargo, ella parece haberlo olvidado y no se ha preocupado en ver que sus funcionarios hagan el requerimiento extremadamente urgente (puesto que son Unidad Ejecutora) para contar con los medicamentos que se usan en la Sala UCI donde están los pacientes graves con la infección covid.

Lo más fácil es darles a diario una larga lista de medicamentos a los familiares que hoy más que nunca están sufriendo en extremo al ver que la vida de sus pacientes pende de un hilo. Y que ese delgado hilo estaría por romperse ya que la larga lista de pedidos médicos los asfixia económicamente y quizá dentro de poco ya no podrán cumplir con las peticiones de UCI.

Incluso piden guantes de examinación del paciente y jeringas; que es lo básico que debería tener un hospital. Eso es ser despiadados, pues saben que las personas que son ingresadas a UCI no cuentan con familias de recursos económicos grandes como para pagar ampollas (45 soles cada una) y los sueros que les piden para colocarles en la UCI por ahora desabastecida y en alto riesgo de perder a los pacientes.

¿Por qué no han hecho el requerimiento de los medicamentos para UCI? Eso se llama incapacidad ya que el hospital no depende del gobierno regional o de la dirección de salud; el hospital tiene su propio presupuesto ya que es unidad ejecutora y lo maneja a su mejor parecer.

Que la UCI esté desabastecida de medicamentos se asemeja algo así a un crimen, porque saben que los familiares humildes no podrán cumplir diariamente con largas listas que les demandan mucho dinero. ¿O sea los están condenando a la muerte?

No era solo que las camas UCI en su totalidad no están trabajando por falta de recursos humanos. Hoy se conoce que es también porque la UCI está desabastecida, qué si los familiares no llevan los medicamentos, pues no les podrán aplicar a los pacientes lo que necesitan para que salgan del dramático trance en el que se encuentran.

“Todos los medicamentos, absolutamente todos tenemos que comprar nada nos da el hospital. Piden “fentanilo” que es para que pacientes de UCI sigan viviendo nos piden todos los días y cada ampolla está entre 40 y 45 soles. Nos piden de 15 a 10 ampollas. Sueros de 500 a 8 soles cada uno, sino de 250 que está a 4 soles, de litro no nos aceptan. Imagínense que hasta guantes y jeringas nos piden, pedimos a Defensoría del Pueblo que venga por nosotros porque ya no podemos más.

Como nosotros queremos una buena atención para nuestro familiar estamos cumpliendo, pero estamos haciendo de todo, endeudándonos por aquí y por allá, hasta con colombianos ¿y dónde está la atención del hospital regional dónde está el SIS? Está bien terrible la realidad, cuando hemos preguntado por qué el hospital no está dando nada, nos dijeron que la directora del hospital no está haciendo el requerimiento para tener los implementos del hospital” informaron parte de los familiares. Una alerta muy grave que debería tomar en cuenta no solo la oficina de Defensoría del Pueblo, sino la fiscalía de prevención del delito para verificar el motivo real de lo que viene ocurriendo. Un riesgo para los pacientes y una acción descarnada contra los familiares que se están sumiendo día a día en el desesperante pantano del endeudamiento económico. (Luz Marina Herrera Lama).