Debido a intensas filtraciones de agua en sus ambientes.

Hoy los familiares y pacientes tienen que acudir a la casa ubicada a pocos metros, donde antes funcionaba la dirección del hospital regional.

Tanto los consultorios, como el área donde se coloca la quimioterapia y recuperación, han sido llevados a otra casa mientras dure la mejora del centro de oncología.

La Lic. Inés Castillo, habla un poco sobre el motivo del traslado.

“Hay un plan de contingencia, esto debido a que existía mucha filtración cuando las lluvias caen fuerte y de manera sostenida. Hay un proyecto para mejorar los ambientes, por eso es que se ha hecho el traslado.

Estamos en este módulo donde antes funcionaba la dirección y otras áreas. Igual son ambientes antiguos, pero por ahora están mejor que los del centro oncológico.

Tenemos entendido que se mejorarán otras áreas del hospital regional como pediatría donde también ven casos de leucemia y hematología. Cirugía, sala de operaciones a fin que no se tenga que suspender las cirugías. Ginecología.

En emergencia hay problemas porque los pacientes van y sienten que no los atienden bien, con calidad. Es que muchas veces los pacientes que requieren cuidados paliativos deben ser atendidos de manera ambulatoria.

Entonces el paciente se siente mal, llora, grita, no sabe qué hacer y lo llevan al hospital. Por ello se necesita de manera urgente que la gerencia regional forme un equipo de médicos y enfermeras para que vaya a hacer visitas domiciliarias” comentó la licenciada Castillo.

Finalmente, se conoció qué en el presente año 2022, han identificado un aproximado de 150 casos nuevos de cáncer. A los que se les tiene que dar toda la atención posible. (LMHL)