Pacientes de Hemodiálisis en grave riesgo por falta de mantenimiento a planta de agua

Se debe hacer cada 6 meses, se está yendo por el octavo mes y no lo hacen.

El área correspondiente ha estado enviando documentos a la alta dirección del hospital regional, sin tener respuesta. Falta presupuesto, falta dinero, no hay plata. Es la respuesta común. Por lo que se espera que el estrenado director Harold Cervantes Bastidas, tome el tema de inmediato y trate de conseguir presupuesto urgente para dar el importante mantenimiento antes que colapse la planta de agua.

La planta de agua procesa (valga la redundancia) el agua que llega desde afuera (Sedaloreto) y la esteriliza totalmente, una vez esterilizada ingresa por los tubos que están instalados en la sala y éstos a su vez, instalados a cada una de las máquinas.

En la máquina ya existe todo un sistema de osmosis que viene a ser el intercambio de iones, de electrolitos, de sustancia tóxicas como urea, creatinina. Entre comillas “lava” la sangre. No lava el agua, sino que sirve como un medio de transporte.

¿Dónde está el riesgo inminente sino se da el mantenimiento a la planta?

En que existe un filtro que involucra a todo el proceso de depuración de la planta. Hay que mencionar que la planta está en buenas condiciones, pero necesita urgente su mantenimiento que se hace máximo cada 6 meses. Hoy van por los 8 meses y aún no recibe lo mencionado.

Debe ser evaluada cuanto antes porque puede dejar de funcionar y si eso pasa; “ese día será el día más catastrófico para Iquitos y sobre todo para los pacientes porque no se podrán dializar hasta que lleguen los especialistas desde otra parte del Perú”, sentenció uno de los conocedores del álgido problema.