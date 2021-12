Sin embargo, paciente que dio positivo a la variante Delta en Yurimaguas cuenta con las dos vacunas.



De acuerdo a la sub directora de la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA Loreto) Clara Bustamante, el paciente que se encuentra entubado en el Hospital Modular en la ciudad de Iquitos por Covid-19 no contaba con ninguna de las dos dosis de vacuna, lo que dejó a su organismo con nulas defensas para enfrentar la enfermedad.

La funcionaria resaltó la importancia de la vacuna con el ejemplo de que hace pocos días se registró un caso de la variante Delta en Yurimaguas, considerada una de las variantes más peligrosas del virus. Sin embargo, el paciente solo presentó un caso leve producto de que contaba las dos dosis de vacuna y su organismo presentaba un alto porcentaje de defensas.

Asimismo, recordó que gracias a la vacunación, la región estuvo 4 meses sin presentar ningún paciente hospitalizado. Lo que quiere decir que si bien la gente se sigue contagiando, al estar vacunados, el medicamento disminuye notablemente la mortalidad del virus.

Cabe resaltar, que el paciente hospitalizado es procedente de la comunidad nativa kichwa Angusilla, ubicada en el distrito de Soplín Vargas, en la provincia de Putumayo (frontera con Colombia), y se sabe que el ciudadano rechazó vacunarse pese a que la brigada fue a su comunidad.

Dato: De acuerdo a estadísticas de la DIRESA, al 9 de diciembre y a nivel de la región, son 89 mil 341 los rezagados a la vacuna (personas que recibieron su primera dosis, pero que no acudieron por su segunda), por ello, la licenciada Bustamante informó que la DIRESA Loreto ha decidido intensificar la campaña “Vamos a tu encuentro”, que consiste en vacunación casa por casa y rastreo de casos Covid. (A. Padilla)