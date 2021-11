Publicidad

Unos mencionan que se ha terminado el cemento y otros, que no pagan a los obreros.



La obra avanza de manera lenta, tan lenta que ya empieza a caldear los ánimos entre los moradores de la cuadra y más aún entre los comerciantes apostados por ahí ya que vienen perdiendo mucho en cuanto a ventas diarias.

Y no solo eso, los vehículos que pasan por la calle Huallaga, o suben de la cuatro de Morona, tienen que bajar hasta la calle Putumayo para luego entrar nuevamente a la cuadra dos de Morona. Desesperante.

Los afectados ya están cansados de pedir a la autoridad edil de Maynas, que concluya de una vez por todas con esa vía. “Primero nos han dicho que no avanzan porque no había cemento, luego los obreros dicen que no trabajan porque no les pagan.

En realidad, cualquiera sea la disculpa, la municipalidad ya debería concluir con esta obra que nos está perjudicando grandemente. Los clientes no entran porque tienen miedo que les roben sus motos si es que las dejan en las esquinas. Nadie piensa en nosotros, en el daño que nos están generando” expresó Jésica Cárdenas.

A ver si solucionan el problema y a partir de hoy, nuevamente arranca la obra hasta concluir totalmente.