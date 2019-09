Otra mirada

Lo que viene pasando en la política de nuestro país tiene una mirada serena desde el otro lado del mundo. Esto es lo que dice parte de la prensa internacional. “El adelanto de elecciones para el 2020, y dar paso a un nuevo liderazgo es la mejor manera de terminar con la incertidumbre política y el entrampamiento que ha acosado al Perú, dijo el presidente Martín Vizcarra en una entrevista.

La propuesta del gobierno de acortar los periodos presidenciales y parlamentarios dará al país un nuevo comienzo, dijo Vizcarra el miércoles en la residencia del embajador peruano en Nueva York. El proyecto de ley está siendo analizado actualmente por el Congreso controlado por la oposición.

“Hay extremistas que dicen: ‘¿y por qué no cerrar el Congreso?’ Y otros, ‘¿por qué no vacamos al presidente?’ Ante esas dos propuestas, la más responsable es que la clase política dé un paso al costado, para que dé inicio a una nueva etapa”, dijo Vizcarra.

Perú se ha visto afectado por la agitación política desde las últimas elecciones en el 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski logró imponerse en una segunda vuelta electoral sobre Keiko Fujimori, quien ganó la mayoría en el Congreso. Vizcarra asumió el cargo hace aproximadamente 18 meses, después de que Kuczynski renunciara en vísperas de una votación de juicio político. Fujimori, la hija de 44 años del exautócrata Alberto Fujimori, se encuentra actualmente en la cárcel bajo los términos de una orden de detención preventiva, en relación con una investigación sobre donaciones ilícitas de campaña.

La confrontación política ha continuado a medida que los partidos de oposición arrastran los pies sobre reformas diseñadas para acabar con la corrupción en los sistemas judicial y político. La defensa de la lucha contra la corrupción ha impulsado la popularidad de Vizcarra en un momento en que muchos partidos políticos y sus líderes, incluidos Kuczynski y Fujimori, están implicados en un escándalo de sobornos en todo el continente conocido como Lava Jato.

En julio, Vizcarra sorprendió al país al proponer adelantar elecciones generales. Respaldó el cierre de un vacío en la constitución que podría permitir que presidentes interinos como él se postulen de inmediato. Aunque el proyecto de ley no ha sido sometido a votación, los legisladores del partido de Fujimori han dicho que debería ser derrotado. Vizcarra dijo que es optimista de que la medida obtendrá el respaldo de la mayoría, aunque declinó comentar qué haría si su propuesta fuera rechazada.

A medida que los legisladores se pelean, la incertidumbre en torno a si se llevarán a cabo elecciones y también quién las ganaría corre el riesgo de desacelerar la tan necesaria inversión. La parálisis ya ha llevado a los analistas a reducir las previsiones de crecimiento económico para este año y el próximo. “No es que esta medida o propuesta genere incertidumbre”, dijo Vizcarra. “Al contrario, lo que busca es superar la incertidumbre”.