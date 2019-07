OTASS SEDA-Loreto debe explicar el excesivo incremento en los recibos mensuales

En algunos casos el incremento llega hasta más del 200% como demostramos

Cuando llegan a los domicilio los recibos por consumo de agua potable, la indignación se apodera de los usuarios porque la pésima empresa prestadora de servicios, cuyos trabajadores, en su mayoría, se han enquistado de manera vergonzosa mediante medidas cautelares al término de sus respectivos contratos -porque no serían capaces de acceder mediante concurso público por su escasa capacidad y ningún mérito para ocupar el cargo que ocupan ganando buenos sueldos.

Tienen una oficina de comunicaciones a cargo de un Lic . en Educación, llamado Jaime Flores Tuanama, él, haciendo un aparte en sus “múltiples ocupaciones” debería redactar un comunicado para conocer las causas del incremento en los recibos, porque cómo se explica que un usuario que pagaba S/. 16.80 ahora pague S/.58.30?

El detalle, que según saben decir en la oficina comercial es que seguramente las instalaciones internas domiciliarias o comerciales deben tener fuga por la rotura de los tubos; sin embargo, no explican por ejemplo, cuánto están cobrando por la instalación de los nuevos medidores, o es que están haciendo caja para el pago de gratificaciones a tanto ineficiente que trabaja en sus diversas oficina o departamentos. La contraloría, lo decimos con firmeza, debería intervenir.

El organismo máximo de control del gasto de los recursos públicos (Contraloría General de la República) ya ha informado de las gravísimas irregularidades encontradas en la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en nuestra ciudad y cita a los presuntos culpables de haber cometido esos descuidos u omisiones que han causado un grave perjuicio económico al estado mediante la ejecución de dicha obra.

Lo malo, es que como astutos corruptos, los verdaderos culpables de haber permitido esas irregularidades endilgaron en su momento a honestos funcionarios la responsabilidad de firmar documentos comprometedores, “por encargo” siendo así que ingenieros como Luis Arévalo Encinas y Jorge Sampértegui no figuran en la relación de culpables, pero sus firmas aparecen en documentos comprometedores. Lo malo también es que Contraloría no puede sancionar

Por esta serie de irregularidades, funcionarios, trabajadores y técnicos de la empresa del agua potable se incomodan y se ponen nerviosos cuando se propone la privatización de la misma, porque saben que en ese caso todos serían sometidos a evaluación ya que lo que, una entidad privada exige resultados. Dicen también que en caso de privatizar la empresa, el valor del servicio se incrementaría. Ahora no es un alza, es un asalto lo que hacen.

Otra de las gollerías que suelen cometer no solo en esa, sino también en la mayoría de las entidades públicas es la desvergüenza de celebrar cumpleaños de algún trabajador facturando el consumo a la entidad en lugar de dividir el gasto entre los asistentes, más aún si el cumplido (a) tiene relación sentimental con algún funcionario, lo cual es “normal” porque una vez dentro, se forman las parejas temporales para relaciones extramaritales. (L.E.L.P)