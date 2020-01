¿OTASS germen de la corrupción?

Aún se recuerda cuando llegaron funcionarios de Lima a asegurar que con OTASS el servicio mejoraría.

Fue en la maloca de la Municipalidad de Maynas, en la gestión de la ex alcaldesa Adela Jiménez.

El servicio sigue deficiente, con líquido que expone la salud del pueblo, como indica Contraloría.

Autoridades de alto nivel deben hacer cambios inmediatos.

El tema a relatar se extiende en torno a la gestión del jefe zonal de Sedaloreto en Alto Amazonas. Sin embargo, lo defectuoso en la gestión de OTASS incluye a la gestión de la sede principal (Iquitos), ya que Contraloría ha arrojado varios informes donde ha encontrado irregularidades graves que atentan contra la salud pública de los ciudadanos vivientes en esta especie de Isla. Sin embargo, hasta la fecha -pese a los sendos millones de soles que llegan para reflotar Sedaloreto- los responsables de turno no logran hacerlo.

Por lo que la población burlada exige y pide a gritos cambios inmediatos para que nuevamente se intente encontrar la ruta de un mecanismo que lleve a brindar un servicio eficiente (aunque en realidad nunca lo ha habido). Se precisa -de ser el caso- hacer una evaluación y así ver si continúan con OTASS o ha llegado el momento de devolver la gestión a los profesionales y entidades públicas de Loreto. Ya no se puede soportar más tarifas altas y baja calidad del servicio.

Cuando se creó el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), había la esperanza que las EPS tendrían un ente técnico que fortalezca la gestión y mejore los servicios.

Hasta cierto tiempo estaba orientado a la mejora, pero desde que entró Óscar Pastor como ejecutivo de OTASS, como que el organismo habría entrado en degradación por la forma cómo dirige la entidad tan importante. Según señalan algunos trabajadores con muchos años de experiencia.

Al parecer, en su gestión prevalecería el amiguismo, la paisanada, aunque no sepan de agua y menos de saneamiento. A esto se sumaría la prepotencia de la abogada Rocío Morris Castillo, quien tomaría decisiones sin conocer dicho sector. Al parecer sería la que ordena a Pastor en cuanto a proteger a gerentes duchos en mostrar inutilidad en las EPS, siendo más evidente en las EPS intervenidas con el RAT.

Ni las denuncias periodísticas, ni las evidencias de videos y grabaciones como el caso de Pisco, Chiclayo, Moyobamba, Tarapoto y Loreto, conmueven a los ministros de Vivienda Construcción y Saneamiento que han pasado por esa cartera. Y menos al actual, ya que el hábito arribista de Pastor, sería el que logra hacer que ningún Ministro lo cambie a pesar de las múltiples denuncias de trabajadores de varias EPSs.

¿El actual ministro seguirá protegiendo al autoritario Óscar Pastor? A pesar de las denuncias de los trabajadores de las EPS de Moyobamba, Chiclayo, Tarapoto, etc. ¿Seguirá defendiendo el caso de Yurimaguas?

Donde el actual gerente zonal Homero Villanueva Cruz; quien fue designado por el ex gerente general de Sedaloreto, Marco Vargas Schrader, con el afán de quedarse como gerente por lo que accedió al pedido del ex alcalde de Yurimaguas Edwer Tuesta Hidalgo. Esto a fin que su correligionario Homero Villanueva Cruz, sea el gerente zonal de Yurimaguas. Al margen que cumpla con los requisitos para el puesto, solo por ser del partido de Acción Popular.

PRESUNTOS NEGOCIOS DEL JEFE ZONAL DE SEDALORETO YURIMAGUAS.

Resulta que Homero Villanueva, vendría haciendo el negocio de su vida presuntamente al vender todos los materiales y equipos para la EPS que él administra, para lo que prestaría facturas a sus compadres como: Rafael Salazar Flores (ex gerente zonal de la EPS Zonal Yurimaguas) y Teodorico Huamán Cruz, que a la fecha han vendido más de s/. 314,118.00, según detalle:

Año Proveedor Monto vendido

2015 Rafael Salazar Flores 14,323.00

2015 Teodorico Huamán Cruz 3,884.00

2016 Rafael Salazar Flores 48, 219.00

2016 Teodorico Huamán Cruz 5,492.00

2017 Rafael Salazar Flores 76,679.00

2017 Teodorico Huamán Cruz 4,006.00

2018 Teodorico Huamán Cruz 111,676.00

2019 Teodorico Huamán Cruz 49,839.00



Y no solo eso, según documentos oficiales que obran en poder de este medio de comunicación, en el colmo del descaro a partir del año 2018 su único cliente de Teodorico Huamán Cruz, es la EPS SEDALODERO ZONAL YURIMAGUAS. Según consulta Sunat, su actividad ha aumentado para vender solamente a Sedaloreto Yurimaguas. Su venta inicia con la serie 0002, factura n° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08…87, 88 y 89… 120,121,122, 123…139, es correlativo, todos en venta de materiales de gasfitería, tuberías y construcción, entre otros.

El bazar de Teoodorico Huamán, ubicado en la calle Jáuregui 311 no tiene ni un solo tubo, solo pasamanería. Sin embargo, el negociante HVC tiene su ferretería R&G Representaciones y Servicios Generales SRL, con Ruc 20542241684, repleta de todos los materiales con que él factura. Su venta de materiales también se extiende a los asentamientos humanos donde ha construido sistemas de agua y desagüe durante los cinco años.

Según testimonios de los dirigentes el trueque era: “te construyo tu sistema de agua y desagüe por la compra de mis materiales”. Algunos de los trabajadores también conocen de su negocio con la empresa Sedaloreto, siendo que los trabajadores Rosel Pérez y César Reátegui, serían sus solicitantes cómplices dentro de la empresa en presunto contubernio con su compadre y correligionario Eduardo Valles, quien es el almacenero que da conformidad a todas las compras.

Los encargados de la compra, el pagador y el certificador no denuncian los hechos ¿por qué será? ¿Y qué hace OCI, no existe Contraloría de la República en Alto Amazonas? Sería oportuno que el actual contralor se dé una vuelta por esa provincia para que evalúe cómo están trabajando las OCI y si OCI es avalada por esta CR. Y si no, desde luego que lo haga OCI de Sedaloreto/Iquitos. Igualmente, si el alto jefe de Iquitos no tiene “vela en ese entierro” de presunta corrupción, no le cuesta nada ir hasta Yurimaguas a calificar y contrastar todo lo aquí narrado.

Al parecer, Homero Villanueva hace y deshace en Sedaloreto Yurimaguas. Incluso se habla que habría puesto a trabajar a sus familiares, hijo, sobrinos, primos y que para sacar la vuelta a la ley paga con otras facturas. En su prioridad de contratación de personal estarían sus correligionarios a fin de apoyar en campaña a las elecciones municipales y congresales de Acción Popular. Sedaloreto Yurimaguas está politizado, más del 50% de trabajadores son populistas.

La factura electrónica para pagos de familiares y correligionarios, es a nombre de Valera Manihuari Mauro, con Ruc n° 10769086353, ubicado en Pasaje Próspero Mz A-B Lote 08 zona cercana a la vía de evitamiento-Yurimaguas. Esta modalidad de pago viene haciendo desde que entró a gerenciar, fraccionando el servicio de actividades comerciales, servicio que supera los 100 mil soles anuales. Este servicio debe hacerse con proceso a través del Seace, sin embargo, poco le interesa. Su fin es vender a su propia empresa. Falta administrativa evidente ¿qué hace Óscar Pastor ante esos casos? Los premia.

Hasta donde se conoce, al igual que Iquitos, Yurimaguas se muere de sed. En cinco años no ha mejorado nada, solo su posición económica del gerente zonal y los que son de su confianza. Paga a comunicadores sociales para que no hablen mal de su pésima gestión y todo eso se debe a que según califican parte de los trabajadores, el pusilánime gerente general José Luis García Cardich, no está gerenciando la EPS con eficiencia, no ejecuta su plan maestro optimizado y que no sabe cuáles son sus indicadores, ni el rumbo de Sedaloreto.

No hace auditoria a la zonal Yurimaguas, ni Requena donde hay un robo sistemático y nadie está procesado. En tres años con OTASS solamente se destapan escándalos. ¿Seguirá avalando esto el ministro de vivienda y respaldando a Óscar Pastor, que solo vería negocios al igual que el gerente zonal de Yurimaguas?

Porque Pastor también estaría interesado con las compras como el de su promovido software Sinco Web, en que habría presionado a sus gerentes para hacer lo que está dentro de sus intereses. Por eso no mejora la situación de las EPS en el país. Como es el caso de presionar al gerente general para que firme una adenda sobre el préstamo P32 referido al proyecto del alcantarillado de Iquitos, para que reciba e inicie las operaciones sabiendo que ese proyecto no está culminado y que más bien en un arbitraje le han dado la razón al gobierno regional de Loreto, para que no se pague sus valorizaciones a la empresa China CWE, obra supervisada por NJS.

¿Hasta cuándo seguirán sufriendo los pobladores de Loreto con los gerentes, quienes aparte de no conocer el tema, serían negociantes? El ministro debe mandar a que se hagan auditorias en OTASS, en las EPS que están con el Rat y denunciar las acciones de la Zonal Yurimaguas ya que según documentos, existirían muchas pruebas contra los actuales directivos que manejan OTASS como Pastor, Sedaloreto, García y Villanueva.

Finalmente, el Ministerio Público debería actuar de oficio en el caso de Yurimaguas, investigar a Homero Villanueva y su movimiento de ventas a Sedaloreto y de compras y de venta de su ferretería. Fraccionamiento de compras en Sedaloreto, tráfico de influencias en la contratación de personal. Enriquecimiento ilícito de su patrimonio. Gasto y movimiento de los vehículos. Recaudación y tesorería de Sedaloreto.

(Luz Marina Herrera Lama).