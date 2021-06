ORPIO y ORAU inician campaña informativa territorial sobre vacunación contra el Covid-19

En Loreto y Ucayali organizaciones indígenas han decidido ingresar comunidad por comunidad llevando materiales de información sobre la vacunación contra el covid 19, que ayude a los pueblos indígenas a tomar una decisión informada, debido a que el 62,3% indígenas encuestados sí aceptaría la vacuna siempre y cuando reciba asesoramiento e información. Ayer se realizó la capacitación para la socialización de los materiales informativos que serán llevados a 123 comunidades en el marco de la campaña comunicacional Respuesta Indígena al COVID-19.

Hasta el momento, el Ministerio de Cultura no ha llevado esta información hacia las comunidades, solo ha mostrado su plan de comunicación, pero no lo ha ejecutado en territorio indígena. Tampoco se tiene claro un plan de vacunación, a pesar de que los directores de la Diresa de Loreto y Ucayali ya han confirmado que los pueblos indígenas serán vacunados con Sinopharm.

Esta incertidumbre y la falta de acción rápida por parte de las autoridades, obligaron a las organizaciones indígenas a buscar aliados que les permita llevar información a 123 comunidades que son parte de sus federaciones base. Por ello, ORPIO y ORAU planificaron una campaña de comunicación territorial y comunitaria que ayude a superar la falta de canales de información y así demostrar que si es posible informar comunidad por comunidad, se espera que más aliados apoyen a informar en el resto de las comunidades.

“Nosotros no tenemos internet, no usamos Facebook, ni señal de teléfono ingresa. Solo cuando viajo a Iquitos me entero o a veces con la radio. Me parece muy bien que como pueblos indígenas creamos nuestra propia campaña y los aliados nos apoyen con presupuesto para llevarla hasta nuestra comunidad, para que todos se informen sobre el COVID-19” añadió Zoila Merino Roque lideresa Bora, miembro de la junta directiva de ORPIO.

Gracias a la estrategia comunal y territorial, líderes indígenas de las federaciones beneficiadas de ORPIO y ORAU llevarán hasta su comunidad 4 gigantografías de más de 3 metros para ser pegadas en el frontis de su local comunal o lugar que la comunidad decida. También calendarios de mesa para cada familia de la comunidad, con información sobre la prevención, cuidados y acercamiento a la vacunación del Covid-19.

Asimismo, llevaran USB con la canción de la campaña, spots informativos y microprogramas radiales traducidos en 9 lenguas indígenas, además de parlantes que usaran en reuniones comunales con el debido distanciamiento social. Todos los mensajes son hasta el momento en el marco de la prevención y conocimiento del proceso de vacunación, por el cual se espera que las autoridades lleven esta información.

Esta estrategia de comunicación territorial y comunitaria se fortalece gracias al compromiso de los líderes indígenas, quienes utilizarán los instrumentos del monitoreo indígena y el uso de tecnología, para lograr distribuir los materiales comunicacionales. Asimismo se tomará foto y estas serán geo referenciadas en un mapa, para ver en tiempo real, donde están distribuidos los productos comunicacionales, confirmando que estos materiales llegaron a las mismas comunidades.

Todo este despliegue de esfuerzos durante la creación de la estrategia, planificación, validación de mensajes interculturales con líderes indígenas, distribución territorial de los materiales comunidad por comunidad se desarrolla en el marco del proyecto “Respuesta Indígena al COVID19” de la Alianza por la Amazonía frente al COVID19, la Organización Regional de Pueblos indígenas del Oriente – ORPIO- y la Organización Regional Aidesep Ucayali – ORAU con el apoyo de Rainforest Foundation US, Cedro y USAID.