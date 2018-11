Afectados por hidrocarburos y metales pesados

La problemática de las afectaciones en salud en la población indígena amazónica, sobre todo en Loreto y parte de Amazonas, está estrechamente ligada a la contaminación y exposición a sustancias tóxicas que se desprenden de la actividad petrolera. La situación es crítica hace varios años, y aunque distintos gobiernos de turno en los últimos años han asumido compromisos para atender la problemática, poco se ha hecho desde las políticas públicas para salvaguardar el derecho a la salud de la población indígena amazónica.

Tales son los casos de los pueblos Kichwa, Quechua, Achuar y Kukama de la Amazonía norte de Loreto, quienes llevan casi 50 años afectados por la actividad de los lotes petroleros 1AB, 192 y 8. En 2014, se declaró en Emergencia Sanitaria y Ambiental las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, y este 2018 los resultados de un Estudio Toxicológico realizado por el Ministerio de Salud, arrojaron que un porcentaje considerable de la población tiene niveles de metales pesados como plomo, cadmio, arsénico y otros, por encima de los valores recomendados para la salud.

Otro caso de gravedad es el de las comunidades awajun asentadas en el río Chiriaco, en el Distrito de Imaza, Amazonas. Como se recordará, en febrero de 2016 ocurrió un derrame de gran magnitud donde tres mil barriles de crudo llegaron al río Chiriaco. La exposición de la población a los hidrocarburos y sustancias tóxicas no se limitó solo al uso de las aguas y alimento del río contaminado, sino que se agravó al momento de la limpieza, donde la empresa Petroperú permitió que la población (incluidos niños) participara de ella sin el uso de equipos de protección adecuados. Las repercusiones de este grave suceso en la salud de la población awajun de la zona son graves y hasta hoy no han tenido la atención debida de parte del Estado.

Para entender mejor esta problemática, las federaciones indígenas de las cuatro cuencas de Loreto, FEDIQUEP, FECONACRO, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, desde su plataforma PUINAMUDT, así como ORPIAM y los representantes indígenas de las comunidades afectadas por el derrame de Chiriaco, han decidido organizar el Foro “Metales Pesados, Hidrocarburos y Situación de Salud en Poblaciones Indígenas Amazónicas”. En él se expondrán los casos de contaminación y afectación en salud, así como se valorarán las acciones que desde el Estado y las organizaciones indígenas se han generado para abordar la problemática, además de las demandas y propuestas desarrolladas por los pueblos indígenas y la sociedad civil.

Para ello, se contará con la presencia de representantes de las federaciones de las cuatro cuencas de Loreto y de Chiriaco, representantes del Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, Congresistas de la República, la organización nacional AIDESEP, analistas y expertos nacionales e internacionales en los temas de contaminación, salud intercultural y política pública.

El foro será el 4 de diciembre a las 4:45 pm. en el auditorio de la Derrama Magisterial, ubicado en la avenida Gregorio Escobedo 598, Jesús María, en Lima. Ingreso libre, capacidad limitada.

DATO:

El foro cerrará con una presentación musical a cargo de INGOT, banda de la actriz Itziar Ituño (La Casa de Papel), que llega desde el país vasco e interpretará una canción en Euskera y Kukama sobre la contaminación petrolera y la afectación en la salud de la población indígena de la Amazonía norte de Perú. También tocará una canción la banda de metal M.A.S.A.C.R.E. Como se recordará, en setiembre, diversas bandas de metal participaron de la campaña “El Metal no daña, los metales pesados, sí”, cuyo objetivo fue visibilizar la problemática de afectación por metales pesados en la población de la Amazonía y apoyar su demanda de ser incluidos en los “Lineamientos de política sectorial para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas” elaborados por el MINSA. (C. Ampuero)