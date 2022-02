Urge que sean más serios a la hora de hacerlo ya que vienen moviendo varios millones del presupuesto del Fideicomiso.

Se realizó una auditoría al Registro y publicación del estado de avance de las obras en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS al Organismo Público Infraestructura para la Productividad OPIPP, esa nefasta oficina creada para impulsar el alcantarillado que a la fecha no ha servido a nadie, pero por donde sí salieron más de 800 millones de soles.

Unidad orgánica que emite el informe: subgerencia de atención de denuncias. Situaciones identificadas: La Entidad no realiza el registro actualizado del estado de avance de las obras en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS; situación que puede afectar la transparencia de la gestión, el control social; y, la supervisión y seguimiento de las obras públicas.

Como resultado de la evaluación a la información recibida con Memorando n.° 000300-2021-CG/SESNC de 20 de octubre de 2021, se evidenció que el estado de avance de 12 obras en ejecución registrado en el sistema del INFOBRAS correspondiente al Organismo Público Infraestructura para la Productividad – OPIPP se encuentra en estado “desactualizado”. Cabe detallar que la referida información es de acceso público a través de la dirección electrónica denominada “Sistema de Información de Obras Públicas”.

Siendo el caso precisar que, el numeral 5.6 de la Directiva de INFOBRAS detalla que “es deber de las entidades del estado, que intervengan de modo directo o indirecto en la ejecución de obras públicas, registrar la información requerida por el INFOBRAS. El registro de la información en el INFOBRAS es de carácter obligatorio y debe hacerse en los plazos previstos en la presente directiva, bajo responsabilidad del titular de la entidad, del Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones o el que haga sus veces y de los funcionarios responsables del ingreso de información señalados en el numeral 6.5. de la presente directiva.

Listado de obras donde la entidad no ha cumplido con actualizar y publicar el estado de avance en el sistema de información de obras públicas – INFOBRAS:

-Mejoramiento de los servicios de apoyo a la diversificación de cadenas productivas de la municipalidad distrital de Fernando Lores.

-Sistema eléctrico rural Nauta, sin ejecución El registro de la obra proviene del SIAF, y por más de 2 meses, no actualiza los “Datos Generales” de la obra.

-Creación del centro de abastecimiento y comercialización de productos agropecuarios de la ciudad de Iquitos. — Ampliación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en la comunidad nativa rural Manacamiri.

-Mejoramiento de la ruta turística del Kukama en el ámbito de la plaza Trochero de la ciudad de Nauta.

-Ejecución del saldo de obra sistema eléctrico rural Requena.

-Mejoramiento y ampliación de la red eléctrica secundaria en la comunidad Samito del distrito de Alto Nanay.

-Mejoramiento y ampliación del servicio de electrificación red secundaria, mediante sistema convencional en la comunidad Diamante Azul del distrito de Alto Nanay.

-Mejoramiento y ampliación del servicio de electrificación red secundaria, mediante sistema convencional en la comunidad de San Antonio del distrito de Alto Nanay.

-Mejoramiento de las vías de interconexión en el ámbito del asentamiento humano San Antonio – zona norte de la ciudad de Iquitos. La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses.

-Mejoramiento del servicio de transporte de pasajeros y carga entre Yurimaguas – Iquitos 33703 Sin ejecución Por Contrata La obra presenta registro de “Datos Generales”, y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra.

De otro lado. El director de OPIPP Víctor Soto, dijo brevemente que habría un descuido por parte de la dirección de ingeniería, pero que corregirán pronto. Sin embargo, no puede ser descuido cuando por más de dos años no actualizan los datos del avance físico de varias obras.