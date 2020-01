ONU y mesas de diálogo

Hace unas horas que el gobierno regional de Loreto y las federaciones indígenas de los pueblos afectados por la contaminación petrolera han hecho público un pronunciamiento conjunto donde se refieren a los acuerdos que no se cumplen tras diálogos con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Este documento sale en un contexto político social donde el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina Martínez, se reunió con una delegación de Naciones Unidas (ONU) liderada por Michel Forst, relator especial sobre los defensores de los derechos humanos, que realiza una visita al Perú.

Y en esa reunión el viceministro Molina ha asegurado que el gobierno peruano está creando un modelo de gobernanza en el territorio que satisfaga las necesidades básicas de la gente y genere desarrollo sostenible. Y que el mismo Gobierno está fortaleciendo el seguimiento del cumplimiento de acuerdos asumidos en mesas de diálogo.

“Por indicación expresa del presidente Martín Vizcarra, el Gobierno sostiene la política de promover y facilitar el diálogo con los ciudadanos, privilegiándolo en todas las circunstancias y con claro respeto a los derechos de todos”, precisó Molina.

Además, remarcó que el Poder Ejecutivo optó por el diálogo como principal herramienta para abordar la conflictividad en el país y que la PCM interactúa con diferentes formas de representación social, autoridades locales y regionales, representantes del sector privado, así como con organismos como la Defensoría del Pueblo.

Michel Forst, relator especial sobre los defensores de los derechos humanos, que realiza una visita al Perú, permanecerá en el país hasta el 3 de febrero, tiempo en el que recorrerá las regiones de Lima, Piura, Madre de Dios, Cusco y Ucayali, detalló la PCM.

Por lo visto no vendrá a Loreto donde acaba de levantarse temporalmente una medida de lucha (paro indefinido indígena) porque justamente los acuerdos que salen de las Mesas de Diálogo no se cumplen y el conflicto social persiste.

Ahora mismo están esperando en Santa Rita de Castilla el documento oficial de la PCM de la reunión del 7 de febrero que han solicitado sea en dicha comunidad nativa. Si no se oficializa la reunión volverá la protesta, han señalado desde la zona. Parece que esta vez habrá una lucha ampliada con las sedes estatales (Gorel y municipalidades).