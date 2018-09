JNE declaró infundada tacha en su contra

A través de la Resolución N° 00917-2018-JEE-MAYN/JNE, del pasado 29 de agosto, el Jurado Nacional de Elecciones declaró procedente la inscripción de la lista encabezada por Olmex Escalante Chota para participar en las elecciones municipales al distrito de Punchana.

Esta noticia llenó de mucha alegría a todos los militantes y simpatizantes de Olmex Escalante, ya que con el resultado emitido por el JNE, el líder punchanino sigue en carrera electoral con mucha más firmeza rumbo al triunfo, por ese motivo salieron a las calles de Punchana a celebrar, a través de activaciones en diferentes puntos del distrito.

“Me siento agradecido por todo lo que me está pasando, feliz de saber que tendré mi oportunidad de competir, de demostrar que puedo merecerme ser el alcalde del distrito donde nací y crecí”, dijo Olmex Escalante al tener en sus manos la resolución.

Junto a su equipo de campaña mencionó que está agradecido por la ayuda de mucha gente que confío siempre en él. “Gracias a todas las personas que no me abandonaron cuando la oposición achorada decía que ya no íbamos más en estas elecciones, que siguió en las calles agitando, caminando, flameando la bandera que nos motiva; vecinos que nos alentaban a seguir, que decían que estaban orando para que se haga justicia”, recordó el candidato punchanino, quien se mostraba bastante contento.

Sus declaraciones a la prensa las culminó diciendo “por todo esto, mi compromiso hoy se fortalece y me conlleva a seguir con alegría y convicción en la campaña”.