Olmex emplaza a Elisbán por acusación infundada

El líder de Loreto para Todos “El Aguaje”, enviará carta notarial con pedido de rectificación a gobernador.

El líder del Movimiento Político “Loreto para todos”, con el símbolo el aguaje, Olmex Escalante Chota rechazó categóricamente las declaraciones del gobernador Elisban Ochoa al referirse que está utilizando como bandera política la lucha por conseguir la exhumación de fallecidos por el coronavirus que fueron enterrados en el cementerio Covid, situado en el kilómetro 18 de la carretera Iquitos-Nauta. El gobernador también mencionó que Escalante estaría financiado por el actual congresista Fernando Meléndez.

El líder del Aguaje precisó que no solo le pareció irresponsable siendo la máxima autoridad regional, sino porque no tiene ningún tipo de asidero para dar respuesta a los deudos. “No soy promotor, soy un político que tiene libertad de opinión, la lucha le corresponde netamente a los familiares y el derecho que les asiste la ley. No tengo nada que ver con el señor Fernando Meléndez Celis, congresista y ex gobernador porque forma parte del grupo de poder político y económico de esta región que hizo mucho daño a nuestro pueblo. Mi respuesta es contundente en el nivel público pero sobre todo lo voy hacer en el nivel legal para que se pueda cautelar mi nombre y mi honor, que se rectifique el gobernador porque será llevado a un proceso de litigio judicial para poder tener el derecho que me asiste”, precisó Escalante Chota.

El líder de Loreto para Todos “El Aguaje”, enviará carta notarial con pedido de rectificación a gobernador por la calumnia en su contra.