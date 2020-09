¡OJO! Con todos los trabajos que ofertan por redes sociales

Joven Ingeniero Ambiental estuvo a punto de ser estafado.



En estos tiempos donde la tecnología se ha vuelto de suma importancia y el uso de las redes sociales se han vuelto parte del día a día, también se han convertido en un arma de doble filo que toda persona inmersa en este mundo debe conocer.

Este caso es de Patrick García, un joven Ingeniero Ambiental que al igual que muchos en busca de un trabajo recurrió a diferentes plataformas de empleo y entre ellas a “Facebook”, donde encontró una propuesta grandiosa con pretensiones salariales que le hicieron “brillar los ojos” por lo cual no dudó en enviar su currículum vitae.

Posteriormente se contactaron con él pidiéndole que les envíe su documento de identidad para empezar con los papeleos. Una vez que él siguió todos los pasos correspondientes la falsa empresa que llevaba como nombre: “Ingeniería y Construcciones Proyectos Mineros”, empezó a decirle que le faltaba un curso y que debía pagar 1,400 soles a una empresa que ellos tenían convenida.

Fue ahí donde Patrick se dio cuenta y declinó sin pensar en todos los problemas que vendrían. Días después encontró en su bandeja de mensajes filtrados varias reseñas de diferentes usuarios que aseguraban que era él con quien habían hablado para la venta de diferentes productos y algunos hasta le habían depositado dinero. Un dinero supuesto ya que estaban usando su nombre para estafar a otros e incluso enviaban su documento de identidad como prueba.

“Todo esto pasó durante la pandemia cuando Iquitos estaba colapsado y no se podía salir de casa, así que preferí que los casos bajen un poco para poder hacer mi denuncia, mientras tanto los mensajes seguían llegando y mira cuánto tiempo ha pasado.

Yo puse la denuncia en junio y estamos septiembre y ahora la gente publica mi foto en las redes sociales diciendo que soy un estafador cuando no soy yo el que hace todo eso” señaló Patrick. La denuncia está puesta en la DIPICRI ubicada en la Av. 28 de Julio con Av. La Marina. Posteriormente será derivada a la fiscalía para que los especialistas encargados en delitos informáticos y alta tecnología, tomen cartas en el asunto.

Las redes sociales son muy útiles y si bien es cierto, es una manera muy viable que utilizan muchas empresas para publicitar sus servicios, el punto está en prestar atención a los detalles y no dejarse sorprender por aquellas personas que, sin oficio ni beneficio, pretenden vivir del nombre de los demás sin reparar en los daños que ocasionan. (Texto y fotos: Micaela).