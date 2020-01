“Ojalá que cuando salgan los docentes del Pedagógico acepten plazas en el Napo, Yaquerana, etc.”

Expresó el director de la UGEL-Maynas, Lennie Armas Viera.

Hay que tener en cuenta que desde este lunes 6 de enero se inicia el proceso para los docentes, administrativos, auxiliares. El evento que dura varios días, será en las instalaciones del colegio 60024, ubicado en la conocida “plaza roja” de San Juan. Al director se le entrevistó para que haga un balance de esa Ugel.

“Bueno, a mí me sacaron un 4 de enero de 2019 y regresé el 15 de abril, se vio el proceso para la implementación del año escolar. Algunas cosas no han sido favorables, pero hemos cerrado el año con menos convulsiones y denuncias en las escuelas. Pienso que con un poco más de orden y confianza en la gente en cuanto a cómo se lleva los procesos en Ugel.

El año pasado 2019 nosotros no llevamos los procesos, sino la dirección de educación. La Ugel es operativa, la Drel nos ha delegado facultades para el proceso de contratos de Maynas. La Drel ya emitió el cronograma y empezamos el 6 de enero”, habló el director.

En anterior oportunidad entrevistamos al director del Pedagógico y él dijo que no era que no había plazas, sino que a los maestros no les gusta ir a laborar al interior de la región…

-Es real que a veces no hay profesionales con título en los colegios del interior de Loreto, entonces se contrata a gente intitulada que vive ahí para que no falten los estudios. Ojalá que cuando los estudiantes del pedagógico salgan con sus títulos acepten plazas para el Napo, Yaqerana, Alto Nanay, entre otros lugares alejados.