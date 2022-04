Monseñor Miguel Ángel Cadenas, obispo de la iglesia de Iquitos.



Monseñor Miguel Ángel Cadenas Cardo, obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos, y Miguel Fuertes Prieto, párroco de la parroquia San Juan Bautista “Matriz”, comentaron sobre la importancia de la semana santa para el año cristiano y el mensaje que pretende transmitir a la humanidad, resaltando la vida de Jesús y el modelo que deja a seguir para todos nosotros.

En primer lugar, monseñor Miguel Ángel señaló que pese a la creencia popular que sostiene que el cristianismo resalta la crucifixión y el dolor, la pasión y muerte de cristo son importantes porque a través de esta etapa se llega a la resurrección, es decir, que representa el triunfo de la vida sobre la muerte.

“La resurrección es lo que le da sentido a todo, sin ella no habría cristianismo, gracias a la resurrección el mensaje de la vida de Jesús es tan importante que llega hasta quienes no son cristianos”, sostuvo.

Del mismo modo, el padre Miguel Fuertes opinó que la semana santa simboliza la humildad de la vida de Jesús, teniendo en cuenta que el ingreso de cristo a Jerusalén se dio en un animal de carga y su pasión la padeció a manos de los poderosos, sin la necesidad de ponerse en el mismo lugar y demostrar excesivo poder.

“En ese tiempo también habían líderes que se aprovechaban de la población, tal cual como ahora, muchas personas usamos el poder no para servir. Jesús siempre está con la gente humilde y con los que piden mejor dignidad”, declaró el párroco de la iglesia Matriz.

Monseñor Cadenas Cardo agregó que mientras en el mundo existen gobernantes que usan el poder para demostrar autoridad, Jesús lo usa desde la humidad, una cualidad que debería estar presente en las autoridades de nuestra región y país. “Ojalá pudiésemos ver la humildad de Jesús en los candidatos y quienes ganan las elecciones”, comentó el obispo de la iglesia de Iquitos. (A. Padilla)