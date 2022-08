Área brinda asesoramiento legal y acompañamiento a personas de bajos recursos.



Mañana sábado 20 de agosto, la Sub Comisión de Justicia y Paz de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Iquitos cumple 30 años de asesoramiento legal a personas y comunidades de bajos recursos. Así lo indicó la abogada Rita Ruck, quien es encargada de esta oficina.

De acuerdo a la abogada, la sub comisión de Derechos Humanos fue creada bajo la necesidad de promover y defender los derechos de las personas. Es por ello que hoy el área se ramifica en dos partes: la primera, que se dedica a difundir y educar a las personas en la importancia de conocer sus derechos, donde se lleva a cabo capacitaciones a agentes pastorales, animadores cristianos y promotores de salud, pero también a instituciones que solicitan el servicio para promover una cultura de paz.

La segunda parte consiste en el trabajo de asesoría legal y defensa penal para las personas de bajos recursos, con la finalidad de que se eviten las injusticias y se defiendan los derechos humanos de los más necesitados. “En esta área inicialmente nos llegaban las personas por medio de las parroquias, pero con el pasar del tiempo nos empezaron a referenciar desde medios de comunicación e incluso instituciones”, declaró Ruck Riera.

Del mismo modo, resaltó que estos servicios no solo son brindados en la ciudad de Iquitos como tal, sino en todo lo que corresponde a la jurisdicción del vicariato, que llega hasta comunidades de los ríos Amazonas, Marañón, Tigre, Corrientes y Amazonas.

Para recibir la asesoría y apoyo de la oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Iquitos, se puede acudir a sus instalaciones ubicadas en la calle Putumayo cdra 3 en horarios de 8 a 12 del día y de 3 a 6 de la tarde. Donde serán recibidos tanto por la dr Rita, como por la abogada Carmen Ríos y el abogado Mario Cesar Vargas. (A. Padilla)