En evento cuadrangular de confraternidad deportiva interinstitucional

El sábado último, en la losa deportiva de la Villa de Oficiales PNP Iquitos, el equipo de fulbito de la Oficina de Criminalística (OFICRI) PNP – Iquitos, se coronó campeón del evento deportivo cuadrangular inter-instituciones – 2022, organizado por la IV Macro Región Policial Loreto, en el marco de los actos celebratorios por el XXXIV Aniversario de creación de la Policía Nacional del Perú.

En dicho de evento de confraternidad deportiva participaron los equipos de las FF.AA, PNP – IV MACREPOL Loreto y Bomberos Voluntarios de Iquitos, habiendo iniciado el cuadrangular los equipos de la “Oficina de Criminalística” vs “Compañía de Bomberos”, la “Región Policial Loreto” vs “Fuerzas Armadas”, para luego disputarse el campeonato entre los equipos de “Región Policial Loreto” vs la “Oficina de Criminalística”, logrando luego de un electrizante partido ser coronado como campeón del evento de confraternidad deportiva inter institucional, el equipo de los peritos de la Oficina de Criminalística (OFICRI), cabe resaltar, que el mismo equipo de fulbito, la semana pasada quedó como sub campeón del evento deportivo inter unidades policiales, organizado por el comité de damas (CODAM) de la IV Macro Región Policial Loreto. (C. Ampuero)