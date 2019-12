Oficializan resolución judicial que dictó prisión preventiva del caso secuestro de hijo de empresario

Fue visto por el 5° Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas que despacha el juez Bernuel Espíritu Portocarrero, con el Expediente N°04628-2019-14-1903-JR-pe-05, asistido por el especialista judicial de audiencias, Abg. Alex Valdez Marrou.

Se llevó a cabo en días pasados la audiencia de prisión preventiva del caso del secuestro del hijo de empresario, seguido contra Julon Chávez Edinson Aladino, por la presunta comisión del secuestro, en agravio de César Ríos Ramírez.

De acuerdo a la resolución oficial de la Corte Superior de Justicia de Loreto (CSJLO), en la parte resolutiva declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva planteado por el titular de la acción penal en contra de Gabriel Papa Siquihua.

También dictó la medida coercitiva de prisión preventiva en contra de Julon Chávez Edinson Aladino, con DNI N°76985891, como presunto autor del secuestro previsto y sancionado en el artículo 152° del Código Penal.

Asimismo, por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, previsto y sancionado en el artículo 279°-G del Código Penal y el delito de banda criminal, en agravio de César Ríos Ramírez.

La prisión preventiva va por el plazo de 9 meses contados a partir del día en que fue privado de su libertad, desde el día 11 de diciembre de 2019 y vencerá indefectiblemente el 10 de setiembre de 2020, siempre y cuando no pese una orden judicial debidamente expedida por la autoridad competente y que esté vigente, así no se haya solicitado la Prolongación de la Prisión Preventiva.

El abogado no está conforme interponiendo recurso de apelación sustentándolo en el plazo de ley. En caso de incumplimiento, lo tendrán como no admitido la misma. (Diana López M.)