Se verificará la asistencia y puntualidad de juezas, jueces y personal jurisdiccional.

Mesa de Diálogo será con fiscales, jueces, abogados, PNP, usuarios y ciudadanos.



La visita judicial ordinaria se realizará los días 20 y 21 de Julio 2022, al Módulo de Justicia de la provincia de Datem del Marañón, sede del Juzgado Mixto, y Juzgado de Paz Letrado, así informó el Juez Superior Reynaldo Elías Cajamarca Porras, Jefe de la Odecma Loreto.

Asimismo, se verificará la carga procesal del Juzgado Mixto que en adición a sus funciones cumple la función de Juzgado de Juzgamiento que tramita expedientes, entre los cuales se encuentran procesos de contenido penal, familia, civil, contencioso administrativo y laboral, y del Juzgado de Paz Letrado que, de manera adicional, cumple la función de Juzgado de Investigación Preparatoria que tramita procesos de contenido penal, alimentos, y obligación de dar suma de dinero, entre otras materias.

Se tiene conocimiento que los casos de mayor incidencia son los de violación sexual de menores, violencia familiar, procesos contenciosos administrativos, y procesos de alimentos. La visita se centrará en el cumplimiento de los plazos procesales, y en la tramitación correcta de los procesos judiciales. De igual manera, se constatará si se cuenta con defensores públicos para los procesados y los menores infractores, y si la defensa está garantizada con la participación de abogados privados, toda vez que existen personas vulnerables y con bajos recursos económicos por lo que su atención debe ser de manera gratuita en los procesos penales.

Se verificará además las condiciones en que funcionan los juzgados, y si aún continúan con precariedad o no en su construcción, con la finalidad de que se adopte medidas para brindar seguridad, y si para lo cual se amerita elaborar un estudio documentado a efectos de su mejora en infraestructura.

Pese a las dificultades existentes, se tendrá en cuenta si realizan las buenas prácticas de los jueces y servidores, y si el trabajo va más allá de la jornada ordinaria de labores de lunes a viernes, por ser juzgados de turno, y porque la carga procesal exige su atención con regularidad.

En cuanto a los servicios de notificación para los distritos y comunidades nativas, se observará si aún vienen o no dilatando los plazos procesales.

Diálogo con fiscales, jueces, abogados, PNP, usuarios y sociedad civil

Las visitas judiciales concluirán con una mesa de diálogo, por lo que se invita a los periodistas, fiscales, abogados, ciudadanos, al centro de emergencia mujer, la Policía Nacional, y sociedad civil, para su participación activa el día 21 de Julio 2022, a las 11.30 am., en el auditorio del Instituto Superior Pedagógico Cayetano Ardanza-San Lorenzo, ubicado en calle Morona con Miguel Montalván; lo que permitirá tener mejor conocimiento sobre la comunicación o contacto entre el Poder Judicial con la Comunidad, y si hay buena atención a los litigantes, por lo que se recabarán denuncias o pedidos sobre la presencia del Estado, lo que evitaría los conflictos sociales; si el derecho de defensa se encuentra garantizado al usuario; y si se está cumpliendo con las publicación de la relación de audiencias.

El jefe de la Odecma Loreto, precisó que las visitas extraordinarias de asistencia, puntualidad y permanencia continuarán en todas las sedes de la Corte Superior de Justicia de Loreto, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo de las audiencias y diligencias en la administración de justicia. Por lo que se hace un llamado a jueces, juezas y personal administrativo, a cumplir las disposiciones emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que viene reactivando la labor presencial, a fin de alcanzar las metas fijadas en la productividad, las mismas que contribuyen a la mejora del sistema de justicia en nuestra región.