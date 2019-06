Odecma – Loreto hizo visita judicial a la provincia de Nauta

Se subsanaron omisiones y otros inconvenientes de durante la visita.

Se escucharon los reclamos de la población.

Pobladores de Concordia piden permanencia de la sede de juzgado.

De acuerdo a las funciones de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, las visitas judiciales tienen como fin observar in situ, el funcionamiento regular de los órganos jurisdiccionales. Tal es así, que el pasado 19, 20 y 21 de junio, la ODECMA -Loreto realizó la visita judicial a los órganos jurisdiccionales de Nauta y Concordia, siendo cuatro los juzgados visitados: Juzgado Mixto; Juzgado de Paz y en adición de Investigación Preparatoria; Juzgado de Paz de Comisaria, en la Capital de la Provincia de Nauta; y el Juzgado de Concordia, en el Distrito Urarinas.

Asimismo, otro principal objetivo de las visitas judiciales, es que en la tramitación de los procesos judiciales se observe el principio de celeridad, y el mejor trato a la población litigante y a los profesionales abogados. Así, se recomendó la emisión dentro de un plazo perentorio de quince días, de las sentencias pendientes en el Juzgado Mixto. Mientras que en el Juzgado de Paz y de Investigación Preparatoria se recomendó la mejora en la formación de los expedientes tramitados en este Juzgado, así como la mejora de la coordinación con la Fiscalía para el óptimo desarrollo de las audiencias.

Por otra parte, en el Juzgado de Paz de Comisaría se observó una carga procesal manejable, y la tramitación regular de los procesos. No obstante, un problema común que se evidenció fue la demora en los procesos debido a la falta de notificadores en las poblaciones rivereñas, donde las agencias de courier no llegan. Ante lo cual, se visualizó la necesidad de emplear otros medios de notificación, como radiofonía y por intermedio de las postas médicas, ya que el Ministerio de Salud cuenta con una red de atención en los lugares más alejados.

VISITA EN CONCORDIA.

El equipo de control de la ODECMA, fue recibido por la población y escolares, quienes se habían organizado desde las 10 de la mañana, contándose también con la presencia de profesores y población en general, donde se pudo escuchar la necesidad de mejorar la banda de música y de sus salones con equipos de cómputo y laboratorios. De igual manera, reconocieron la labor de la señora Juez y del Secretario Judicial a favor de la comunidad. No obstante, cabe señalar que la población reclama que la sede del Juzgado permanezca en la localidad de Concordia, fundamentando que fueron sus habitantes quienes construyeron el local para el funcionamiento del órgano jurisdiccional. También, plantearon que la itinerancia del Juzgado no debe estar direccionado para el cambio de sede, e –igualmente- solicitaron la mejora del local construido por la comunidad para uso del Poder Judicial. Es importante destacar que el Juzgado de Concordia realiza itinerancia por el mismo distrito, Urarinas y Santa Rita de Castilla; sin embargo, estos recorridos precisan ampliarse a Saramuro.

DIÁLOGOS CON EL USUARIO JUDICIAL.

Al concluir las visitas, los diálogos con la población son útiles para reconocer sus criterios respecto a la actuación judicial; consecuentemente, se pudo escuchar a los profesores que habían tomado la sede de la UGEL, y que reclamaban el cambio de Director, argumentar también que ya habían efectuado denuncia de actos de corrupción en la UGEL desde hace varios años, por lo que pidieron mayor celeridad en la actuación del Ministerio Público respecto a las denuncias formuladas en contra de dicha entidad y de la Municipalidad. Destacaron, asimismo, la importancia de la actividad del poder judicial que se acerca a la población, para escuchar los reclamos de la ciudadanía.

Al finalizar la visita, en la reunión con jueces y trabajadores, el equipo de la ODECMA actúo diligentemente a fin de coadyuvar con la solución de los problemas encontrados concernientes a la celeridad y tramitación de los expedientes, habiéndose dado una respuesta inmediata de los trabajadores, quienes -de manera pro activa- subsanaron las observaciones realizadas, situación que fue reconocida como una buena práctica de los servidores judiciales. (Oficina de Imagen Institucional –CSJ Loreto)