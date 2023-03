Primeras acciones fueron realizadas entre el Jefe de la OCMA y el presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico.

Para dar mayor celeridad y transparencia al trámite de los procedimientos administrativos disciplinarios, la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA-PJ), que jefatura el juez supremo Ulises A. Yaya Zumaeta, inició las coordinaciones preliminares para la implementación del expediente administrativo disciplinario electrónico en dicho órgano de control.

Por ello, el titular de la OCMA sostuvo la primera reunión de coordinación con el presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE) del Poder Judicial, Héctor Lama More, y su equipo, a fin de conocer el funcionamiento y beneficios del EJE que se ejecuta en diversas materias jurisdiccionales.

En la cita, Yaya Zumaeta, resaltó que entre los objetivos de su gestión están el brindar un trabajo eficiente, célere, transparente y de lucha contra la corrupción, para ello utilizará el apoyo de la tecnología que brinda el expediente electrónico para coadyuvar a mejorar el servicio de impartición de justicia.

“Nuestro principal usuario es el ciudadano por ello debemos realizar los esfuerzos necesarios para lograr la confianza ciudadana, y el expediente electrónico -que hemos empezado a trabajar- nos ayudará a brindar una mejora en la calidad del servicio”, resaltó la autoridad de control.

FACILIDAD DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Por su parte, Lama More, luego de realizar un balance de las actividades ejecutadas por la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE), destacó los logros obtenidos con la aplicación el expediente electrónico en los procesos judiciales otorgándoles más agilidad, dinamismo y transparencia; además de utilizar ´cero papel´.

Asimismo, recalcó que la implementación de este instrumento digital se encuentra previsto dentro del plan de actividades del EJE para el 2023. También subrayó que el EJE utiliza cuatro elementos que contribuyen a su accesibilidad y seguridad de uso, como la Mesa de Partes Electrónica (MPE), visor, casilla judicial y firma electrónica.

En su exposición, Lama More, añadió que con la herramienta tecnológica hay un significativo ahorro de tiempo en el traslado de expedientes, que en físico pueden durar días y hasta semanas y en digital apenas unos minutos.

Al finalizar la reunión, ambas autoridades acordaron que para ejecutar el expediente electrónico en la OCMA realizarán mesas de trabajo conformadas por los equipos técnicos de ambas oficinas para conocer, en primer lugar, el mapeo del procedimiento disciplinario, el flujo del trabajo y luego establecer las fases y el alcance que se abarcará con este proyecto.

Participaron en la cita los magistrados de control Luis Lévano, Rubén Durán y Elizabeth Quispe; así como el subgerente de Soporte de Servicios de Tecnologías de Información y gestor del proyecto del EJE, Jorge Guzmán; la secretaria técnica de la Comisión de Trabajo del EJE, Edith Sicha; funcionarios de la OCMA y de la referida comisión.