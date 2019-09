Ocho comunidades nativas de Alto Amazonas recibirán titulos de propiedad por parte del GOREL

De acuerdo con la gestión del Gobierno Regional y a través de la Dirección Agraria, dirigida por el Ing. Sergio Donayre, se hará la entrega a ocho comunidades nativas del Distrito de Santa Cruz, sus títulos de propiedad. Además, 04 comunidades del Distrito de Lagunas serán tituladas a través del proyecto PTRT3.

El GOREL a través de la dirección regional de Agricultura viene otorgando títulos de propiedad a comunidades indígenas en convenio con agencias cooperantes. Miguel Ángel Espinoza Ordinola, Director de la Agencia Agraria de Alto Amazonas, dijo que vienen trabajando fuertemente en la titulación de predios y en esta oportunidad ya las brigadas de demarcación, tanto de titulación, como de trabajos de superposición, ingresaron para que no haya ningún problema con otras comunidades sobre límites o superposición de predios.

“Existen muchas comunidades que están dentro de bosques de producción permanente, pero esto no dificulta que sean tituladas siempre y cuando reúnan los requisitos que manda la ley, si esto se cumple a cabalidad no tendremos inconvenientes en titularlos, pero eso si, no podemos titular comunidades campesinas ni predios individuales que estén dentro de bosques de producción permanente (BPP) porque la ley no lo permite” concluyó Espinoza Ordinola.