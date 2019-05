Obreros de construcción civil muestran acto de solidaridad y entregan dinero en efectivo a mamá de “Elmercito”

Solicitaron al “Consorcio Salud” que les descuenten por planilla

Un caso de solidaridad que es digno de resaltar. Trabajadores de la construcción civil que vienen laborando en la obra del Hospital Apoyo Iquitos “César Garayar García”, solicitaron a los empresarios italianos que les descuenten a través de planilla la suma de 10 soles.

Son 463 trabajadores que van a hacer esta entrega voluntaria en solidaridad con la mamá del niño Elmer que aún se encuentra en calidad de desaparecido.

Esta donación que harán los trabajadores, administrativos y empresarios de este consorcio, asciende a la suma de 4,630 soles y un poco más.

El día de hoy, luego de culminada su faena diaria, marcharán al domicilio de la señora Arlene, madre de Elmer. De esta actividad participarán Luis Rondona Arévalo, secretario de defensa de construcción civil de Loreto y del “Consorcio Salud Loreto”, el mismo que estará acompañado del jefe de recursos humanos y la asistenta social del consorcio italiano que viene construyendo el hospital de nuestra ciudad.

“Nosotros también somos padres de familia y nos ponemos en el lugar de esta madre, que viene sufriendo porque no encuentra a su hijo desde hace muchos días. A nosotros nos tildan de todo cada vez que se salimos protestar. Tenemos que aguantar insultos e incluso represión de la policía. Así tenemos que salir para llevar un plato de comida a la casa, para nuestros hijos y mujeres. Sin embargo, en esta oportunidad no vamos a quemar llanta, nos vamos a arengar en contra de una autoridad o empresario. Esta vez vamos a marchar en solidaridad a esta madre y le vamos a entregar siquiera un granito de arena, para que pueda continuar con sus trámites y la búsqueda de su menor hijo”, sostuvo Rondona.

Sin lugar a dudas, ejemplo como este debe ser imitado por otras instituciones públicas y privadas e incluso por personas naturales. (C. Ampuero)