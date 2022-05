Tal como se dió a conocer en una edición anterior, la Municipalidad Provincial de Maynas a través del personal de la gerencia de Obras e Infraestructura, realizó la refacción del muro de balaustres destrozados en el Malecón Tarapacá, ubicado en la zona baja del Boulevard, pues al parecer los vivientes del lugar habrían destrozado los mismos para tener accesibilidad a sus viviendas sin ningún tipo de servicios básicos.

El trabajo contó además con la presencia de los efectivos de Serenazgo de la comuna para brindar la seguridad del caso.

Recordemos, que hace un par de dias, en sesión de concejo, la regidora por Maynas señora Daniela Aréstegui, informó que la población del lugar continúa creciendo en la zona baja del boulevard sin ningún tipo de autorización, siendo responsabilidad exclusiva de la Marina de Guerra y el ANA (Autoridad Nacional del Agua), la cual si no es detenida a tiempo por las entidades responsables continuará creciendo.

En tal sentido, la comuna de Maynas una vez más solicita al ANA y Marina de Guerradel Perú hagan respetarla zona de la ribera. Debiendo precisar que el mencionado gobierno local no ha reconocido a ningún asentamiento humano en esta zona de la ciudad, por consiguiente la empresa de luz y agua no podrían brindar estos servicios.