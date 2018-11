La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, dio verbalmente un jalón de orejas, al solicitar a los alcaldes electos que la primera prioridad en su gestión como nuevas autoridades, sea realizar obras de agua potable para la población y no construir estadios, ni monumentos, con la finalidad de salvar a la infancia en la Lucha contra la Anemia.

“La primera tarea señores alcaldes antes de hacer monumentos, estadios o piletas, es salvar a la infancia y para ello es indispensable el agua potable. Cuenten con el Ejecutivo para esto, agua potable para todos”, dijo en el evento “Gestión Pública, Inversión y Contrataciones del Estado: En el marco de la Transferencia de Gestión” que se realizó en el Congreso de la República tal como informó la Agencia Andina.

Indicó que la primera tarea fundamental es el agua potable y de esta manera le estarán cambiando y salvando la vida a los niños del país, permitiendo que esta acción haga sostenible la Lucha contra la Anemia, además de hacerle frente a la desnutrición y todas las enfermedades que atentan con nuestra infancia.

“Promovamos además la lactancia materna que tiene tres efectos: nutricional, defensas y finalmente el apego, es decir el vínculo del amor de la madre e hijo”, aseveró.

Del mismo modo, la titular del Midis dijo que se necesita que los niños crezcan en ambientes de la No Violencia y ese sentido se debe cambiar la cultura de los hombres.

“126 mujeres han muerto hasta la fecha, víctimas de feminicidio, víctimas del hombre que dice que les ama, y que dejan como huérfanos un total de 600 huérfanos. Ese es el resultado del machismo”, sostuvo.

Reiteró a las nuevas autoridades electas, junto al Poder Ejecutivo, trabajar en la No Violencia a la Mujer, y que el próximo año las estadísticas en este tema sean totalmente distintas y reflejen el respeto por la mujer.

La ministra La Rosa se reunió con más de un centenar de autoridades electas de diferentes agrupaciones, entre ellas Fuerza Popular y otras, en el evento “Gestión Pública, Inversión y Contrataciones del Estado: En el marco de la Transferencia de Gestión”.

Se espera que no quede en una invocación con ribete de orden dada por la ministra. En todo caso que no solo sirva para la nota informativa de impacto al ser un tema muy sensible lo que pasa con nuestra infancia, sino que el Ejecutivo establezca un sistema en la inversión que direccione a las autoridades regionales y municipales a priorizar las obras de agua potable y otras de verdadera base de desarrollo para el país, y monitorear que estas obras sean de calidad. En esto también falta que se restablezca el principio de autoridad.