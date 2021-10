Según el Ministro de Transporte y Comunicaciones, esto generará retraso en la culminación del proyecto.



Luego de culminarse el primer tramo del puente de Nanay, el ministro de Transporte y Comunicaciones (MTC) Juan Francisco Silva, informó que la obra del puente Nanay no cuenta con presupuesto para iluminación. Lo que retrasaría la culminación total de un proyecto que tiene un 90% de avance.

De acuerdo al ministro de Transporte y Comunicaciones, la entrega de la obra no tiene una fecha de entrega exacta, debido a que no se ha incluido presupuesto para la iluminación de la infraestructura.

“Estamos viendo cómo adaptar el presupuesto para que se pueda concluir el puente con todos los servicios necesarios, sobre todo con la iluminación, sin ella será un peligro”, declaró el funcionario.

La obra del puente Nanay es la primera parte de un proyecto que plantea conectar la ciudad del Estrecho, capital de la provincia del Putumayo, con la ciudad de Iquitos, en la provincia de Maynas y a las comunidades de ambas provincias.

Asimismo, sobre el tema de la interconexión a internet en la región, el titular de la cartera señaló que desde su ministerio evalúan otras opciones además de Conecta Perú y La red dorsal, a fin integrar la amazonía peruana a una red de calidad. (A. Padilla)