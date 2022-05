Acción arbitral exhorta al gobierno regional que se abstenga de hacer algún movimiento.

Adiós a las esperanzas de concluir prontamente la obra del nosocomio que tanta falta hace al pueblo.

Hoy a las 7 am plantón de los trabajadores del hospital Iquitos de contingencia.



Llueve sobre mojado. El diario “La Región” tuvo acceso a la información respecto a que con fecha 22 de marzo de 2022 se remitió la Resolución Gerencial Regional 064-2022 GRL-GRI donde se daba Resolución de Contrato de obra 014-2016 GRL GGR al Consorcio Salud Loreto.

Con fecha 23 de marzo 2022 el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas “Alberto Bedoya Sáenz”, presenta la Resolución Número 01 de fecha 10 de marzo 2022.

Con fecha 14 de marzo de 2022 la Procuradora Regional adjunta, comunica la expedición de la Resolución Número 01 (del Centro de Arbitraje) del Cuaderno Cautelar del Proceso seguido por el Consorcio de Salud Loreto, contra el gobierno regional de Loreto.

“Según análisis: “El Tribunal Arbitral exhorta a la entidad; SE ABSTENGA de realizar cualquier acto que altere el statu actual que existe entre las partes respecto al contrato de la materia hasta que el Tribunal Arbitral resuelva la solicitud cautelar. Debiendo tener presente la entidad, los límites y alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento” apuntan.

Dice el documento. Lo que llama poderosamente la atención es que el gerente de infraestructura del gobierno regional Raúl Flores, cuando estuvo declarando ante el consejo regional, no habló absolutamente nada del ARBITRAJE, ni se pronunció esa palabra.

Sobre el punto y sobre el plantón de este martes a las 7 am. se entrevistó al Dr. Reyles Ríos Reátegui, actual presidente del Cuerpo Médico del Hospital Iquitos, quien encabezará el plantón el día de hoy.

“La situación es crítica en el hospital de contingencia en cuanto a su infraestructura y equipamiento. Nos preocupa el tema de la infraestructura, la seguridad del local y que la autoridad en las últimas protestas de marzo, se comprometió en hacer mejoras parciales y no cumple con ello.

Así no llueva, acá hay muchas necesidades. Los pisos están en desnivel, los trabajadores a veces por el desnivel se doblan los pies. Los pacientes, las gestantes. En la zona del centro quirúrgico la situación es muy difícil.

El plantón es para exigir la mejora del hospital de contingencia y que se defina la situación de la obra del nuevo hospital. El gobierno regional ha sacado la resolución donde resuelve el contrato a la empresa, sin embargo, existen mecanismos legales que la empresa ha interpuesto.

La obra ha pasado a un arbitraje. La primera resolución de la comisión de ARBITRAJE es que el gobierno regional se abstenga de hacer cualquier medida administrativa con la obra. Para nosotros está claro que la obra va a demorar. Para los entendidos en el tema de arbitrajes, eso por lo menos durará un año y estamos acá donde los trabajadores ya no aguantamos más.

Por eso estamos exigiendo que se tomen las medidas correctivas, que se mejore progresivamente el local. Que se muestre interés, lo que no hemos visto hasta ahora” habló claro el presidente del Cuerpo Médico.