Al tener como ciudad 191 años, parece que una obra de gran impacto para el desarrollo y la salubridad se hará por fin realidad en Nauta. Se trata del Agua Potable y Alcantarillado que muestra un avance de un 23%, con un retraso de un 7%, informó el alcalde de la municipalidad provincial de Loreto-Nauta, Giampaolo Rojas Florindez.

El retraso se debe a un tema de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR que representa el 40% del presupuesto de toda la obra. “Han tenido que rehacer el expediente y eso ocasionó el retraso. Ya tienen un nuevo expediente del PTAR y este mes inician los trabajos. La idea era garantizar que realmente va ir agua tratada al río Marañón para no contaminar”.

Informó también que el trabajo en esta obra esperada por muchos años en Nauta, se ha dividido en siete partes: Por ejemplo, las Cámaras de Bombeo, las calles céntricas de la ciudad, el borde de la ciudad, los reservorios, y así. Se han dividido por equipos de trabajo.

“Todo está avanzando bien”, indicó el Alcalde nautino. “A excepción de las calles céntricas de la ciudad de Nauta que ya se debería haber tocado hace mucho tiempo, pero lamentablemente no se dieron cuenta que en el expediente voluminoso con más de 48 tomos que viene desde el año 2005, se tenía que anular las alcantarillas ya existentes”.

Acotó: “Nos hemos dado cuenta que tenía la misma perspectiva del Expediente de Iquitos, y se tenía que poner en reemplazo de una alcantarilla por un metro de alto por 60 centímetros de ancho, se tenía que anular y poner un tubo de 8 pulgadas. Entonces hemos dicho que no nos toquen la ciudad mientras no nos presenten en un expediente donde se tenga que respetar las alcantarillas de la ciudad”.

Giampalolo Rojas, manifestó que ahorita el expediente ya está en manos del Consorcio y en estos días debe pasar el expediente a la supervisión y luego a la municipalidad, “nosotros lo aprobamos y sobre la marcha se empieza a trabajar las calles céntricas”.

Dijo que “Permitir que se toquen las alcantarillas hubiera sido la catástrofe de Nauta, hubiera pasado lo mismo que esta pasando en Iquitos cuando llueve intensamente, y el desborde de agua. Va generar doble gasto, pero ya nos da la seguridad de que no vamos a tener los problemas que tiene la ciudad de Iquitos con desbordes de agua cuando llueve. Solamente en el jirón Lima tendrá un alcantarillado nuevo con medidas reglamentarias para que no colapse como actualmente”.

Como toda obra de gran envergadura genera un poco de malestar en todas partes del mundo, pidió a la población de Nauta que tenga un poquito de comprensión. “Lo que estamos haciendo es para el bienestar de todos y queremos dejar una obra que realmente valga la pena. Queremos que esta obra sí funcione. (DL)