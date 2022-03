Euler Hernández, exalcalde distrital de Punchana.



El ex alcalde del distrito de Punchana, Euler Hernández, criticó la situación de la actual autoridad de la comuna, Jane Donayre, quien en estos momentos se encuentra bajo detención preliminar por los presuntos delitos de peculado agravado y cohecho activo específico.

Hernández afirmó que el presente de la alcaldesa es incomparable con anteriores gestiones por la cantidad de sospechas, protestas e inconvenientes presentados. “Como punchanino de toda la vida me duele por lo que pasa el distrito. Vi muchos problemas en gestiones municipales pero nunca vi algo similar a lo de Jane Donayre en Punchana”, declaró.

Asimismo, indicó que su gestión dejó estable las arcas municipales con cerca de un millón y medio de soles. No obstante, a la fecha se presentan problemas en el pago de personal y deudas con los proveedores.

El exalcalde recordó que existen rumores de la injerencia de la familia de Jane Donayre en la gestión, hipótesis que solo demuestran el grave nivel de inestabilidad política en el que ha caído la comuna punchanina. Del mismo modo, señaló que sus funcionarios tampoco se han desempeñado de la mejor manera. “Los funcionarios se prestan a muchas cosas. Eso sucede cuando no hay amor a la camiseta”, comentó.