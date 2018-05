Sostuvo madre de sujeto que agredió a su conviviente con machete

Tras agredir salvajemente a su conviviente, la policía capturó a César Nascimento Da Silva (30) y lo trajo a Iquitos, junto a él vino su madre, la señora Elsa Da Silva, quien no podía entender lo que su prole acababa de hacer.

En todo momento la desesperada madre, trataba de no creer que su hijo haya intentado asesinar a su nuera, pero las pruebas y los testigos echaban al hombre de 30 años de edad.

Según la señora Elsa Da Silva, no puede creer lo que su hijo hizo, “mi hijo vivía enfermo, en el mes de junio ya va a cumplir un año que mi hijo cayó enfermo y desde ahí ya no pudo recapacitar, él ya no podía hacer nada, yo paraba en plan de doctores, de hospitales y los médicos nunca le han podido diagnosticar qué tenía. En los análisis que le hacían no salía nada. Testigos son las personas y los médicos que mi hijo ha pasado por hospitales y clínicas y nunca me podían decir qué tenía”, sostuvo la madre.

Ministerio Público realzaría exámenes a agresor

La investigación de este intento de feminicidio ya se encuentra en el despacho del Dr. Diego Arista Meléndez de la 6ta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, quien de inmediato solicitó que le realicen los exámenes correspondientes a César Nascimento para que determinen si realmente presentaría algunos problemas mentales o no.

Dependiendo de los resultados, el fiscal a cargo de la investigación estaría solicitando que el hombre sea llevado al hospital para que reciba un tratamiento médico; es decir, todo lo que requiera el paciente para que no presente síntomas de agitación psicomotriz. Luego los médicos realizarán un informe a la instancia judicial respectiva, donde determinarán en último caso el destino de esta persona, si se queda en un “hogar protegido” o es internado en el establecimiento penal de varones, donde cumpliría prisión preventiva, mientras duren las investigaciones.

(C. Ampuero)