Nuevos decanos electos en la Unap recibieron credenciales

También nuevas autoridades de Escuela de Postgrado, Asamblea, Consejo Universitario, y Consejos de Facultad

En ceremonia especial realizada en martes 20 de agosto de 2019, se entregaron las credenciales a las nuevas autoridades electas en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), dos de ellos decanos, también a los nuevos directivos de la Escuela de Postgrado y demás integrantes de los órganos de gobierno, como Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejos de Facultad, etc. habrá elecciones complementarias, y segunda vuelta, en el próximo mes de septiembre.

Estuvo presente la vicerrectora Perla Magnolia Vásquez Da Silva, en representación del rector Heiter Valderrama Freyre. El presidente del Comité Electoral, ingeniero Julio Vegas Piscoya hizo un informe detallado de todo el proceso electoral que se realizó en el pasado mes de julio de 2019. La actividad tuvo lugar en el auditorio del CRISAP-UNAP (Putumayo 381), a las 9:00 de la mañana. Se entregaron las credenciales a todos los nuevos integrantes electos de los órganos de gobierno de la UNAP.

Los dos nuevos decanos son: el doctor Róger Ruiz Paredes, de la agrupación política “Nueva Generación Alimentaria”, Lista Nº 7, quien es el nuevo decano de la Facultad de Industrias Alimentarias (FIA); y el doctor Manuel Ignacio Núñez Horna, de la agrupación política “Somos UNAP”, Lista Nº 20, nuevo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios (FACEN). Los nuevos integrantes electos del Consejo Directivo de la Escuela de Postgrado son los docentes: Roberto Pezo Díaz (Facultad de Ciencias Biológicas), Maritza Evangelina Villanueva Benítez (Facultad de Enfermería), y Elizabeth Bohabot Gómez (Facultad de Agronomía).

Habrá elecciones complementarias y de segunda vuelta, en donde se elegirá al decano de la Facultad de Agronomía, también a los representantes de los estudiantes en el Consejo Directivo de la Escuela de Postgrado, a los docentes integrantes del Consejo de Facultad en la Facultad de Agronomía, a los estudiantes integrantes del Consejo de Facultad de la Facultad de Industrias Alimentarias, a los estudiantes integrantes del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Forestales, a los docentes integrantes del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, y a los estudiantes integrantes del Consejo de Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

En esta primera etapa no se eligió decano en la Facultad de Agronomía, porque los docentes no pasaron la valla electoral. En las facultades de Derecho, y en Zootecnia Yurimaguas, no se presentaron candidaturas a decanos, por lo tanto, se designarán decanos encargados.