“Nuevo hospital Iquitos tendrá más trabajadores asistenciales que administrativos”

Así lo dio a conocer el actual director Nicolás Hernández.

Ayer participaron de ceremonia por el 74 aniversario del nosocomio.

En horas de la noche los funcionarios, así como trabajadores, disfrutaron de una reunión de confraternidad por aniversario. Y el día de mañana estarán todos juntos en la Plaza de Armas, pues tendrán el honor de izar el pabellón nacional.

En el marco de aniversario se pudo entrevistar al director Nicolás Hernández, respecto a las deudas de servicios básicos y la posibilidad que dos médicos de ese nosocomio hayan adquirido leptospira.

“Estos 74 años de vida nos toca en el hospital de contingencia hasta que se concluya con la infraestructura del nuevo nosocomio. El presupuesto sin duda, será otro. Cambiará todo. En el nuevo hospital serán cuatro veces más los trabajadores asistenciales y solo la cuarta parte serán administrativos. Todo será de acuerdo a los perfiles correspondientes”, mencionó Hernández.

¿Y por qué el retraso en el pago de los servicios básicos?

-Los gastos en luz ascienden a 50 mil soles, en el nuevo sería de 300 mil soles. Por ello, el cambio no será abrupto, serán 3 meses de prueba. No era real esa información respecto a la deuda, nunca acá faltó la energía. Todos los gastos están comprometidos, se comprometió pago de mayo y se juntó con junio, pero no era que no se pague.

En cuanto al servicio de agua, debido a que estamos en una infraestructura vetusta, han colapsado los sanitarios, hay deficiencias de agua por ello hemos hecho dos y han colapsado, salía arena. Por eso es que tuvimos que contratar una cisterna con agua para abastecernos. El agua que sale del pozo es elevada al pozo para ser tratada y luego baja al hospital.

¿Sabe que su cambio podría salir en cualquier momento?

-No creo. Nosotros estamos supeditados a la autoridad. Claro que los cargos son pasajeros y en cualquier momento nos dicen hasta aquí nomás. Pero hasta ahora el gobernador no ha dicho eso. Se anuncia ello, pero no nos dicen nada, si así fuera, daríamos pase al próximo director de manera normal.

¿Es real que los doctores Valdivia y Valera, tuvieron leptospira?

-Se ha buscado en ellos leptospira y no ha resultado nada. Hasta ahora no hay nada de positivo para leptospira. Sí se ha certificado dengue en el doctor Valera.