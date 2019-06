“Nuevo director tiene visión progresista, su punto débil es que no conoce la región”

Expresó el Dr. Carlos Calampa, también ex director regional de salud de Loreto.

La respuesta fue en base al posible cambio del director regional Segundo Pinillos Reyes, e ingreso del Dr. Percy Minaya León, ex viceministro de salud.

“Él es un técnico muy bueno, ha ocupado muchos cargos, cuenta con estudios en el extranjero. Fue viceministro de salud, cuenta con una visión muy progresista de lo que es el sector, esperamos que con él mejore la dirección regional de salud.

Una debilidad con la que cuenta es que no conoce la región Loreto, pero creo que con el equipo que pueda conformar en la dirección regional y los hospitales, podrá proyectar mejores cosas”, opinó Carlos Calampa.

De otro lado, el gobernador ha dado a entender que es como si en el hospital regional estuvieran todos los problemas, pero en el Iquitos también existen una serie de necesidades ¿verdad?

-Así es. Acá siempre hay una situación difícil como el desabastecimiento de medicamentos, falta de equipos y falt de recursos humanos. Tratamos de manejar las cosas dentro de nuestro entorno, pero eso no quiere decir que estemos a las mil maravillas, tenemos muchos problemas, debilidades y falta de capacidad en la gestión. Debe haber cambios para que se mejore todo esto.

Si el cambio se confirma, pienso que el profesional debe buscar a su gente de confianza y así mejorar el nexo entre los hospitales y la dirección, que seamos una sola voz a nivel regional e incluso del país.