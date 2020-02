“Nueve regiones amazónicas trabajan por un objetivo común”

Richard Ferré Rodríguez, director Direpro Ucayali y presidente del Consejo Amazónico para el Desarrollo

Buscan consenso con una propuesta de Reglamento Pesquero que abordarán en abril con Ministerio de Pesquería

Richard Ferré Rodríguez, director Direpro Ucayali y presidente del Consejo Amazónico para el Desarrollo de la Acuicultura, la Pesca y el Ambiente, recordó que son “nueve las regiones amazónicas que la integran y trabajan por un objetivo común”. Están San Martín, Loreto, Amazonas, Huánuco, Junín, Cusco, Pasco, Ucayali y Madre de Dios.

“Queremos mirar además del enfoque territorial departamental, mirar un enfoque de cuenca, más amplio. Establecer corredores económicos para que nuestros productores puedan beneficiarse de los bienes, de los productos y servicios que pueda haber de una región a otra, como el caso Loreto-Ucayali que ya hemos promovido trabajar un corredor económico para comercializar productos de la acuicultura”, informó Ferré al salir de una reunión informativa de directores de DIREPRO de las regiones amazónicas.

Trabajan también para tener consenso a una propuesta de un Reglamento Pesquero, tener consenso para un diagnóstico sobre el cambio climático, “nos falta en la Amazonía para poder establecer las acciones a las adaptaciones que podemos dar y que nuestros pescadores, pscicultores y microempresarios no se vean afectados”, dijo.

Hay muchos temas que han priorizado y quieren abordar en la agenda el mes de abril con el Ministerio de la Producción y todo el Consejo Amazónico, para lo que compete al ministerio se dé cuanto antes.

Analizaron la propuesta de Reglamento Pesquero, porque la actual no les ayuda mucho en la administración del recurso pesquero, tienen algunas limitaciones. “Entonces la propuesta que hemos enviado nos permitirá a nosotros crecer y poder administrar los recursos hidrológicos y cuidarlos”, dijo el representante del Consejo Amazónico.

“El Ministerio de la Producción ya tiene un análisis de dicha propuesta y en el mes de abril, que es el compromiso de la ministra, que eso se pre publique cuanto antes, que nos va a dar las facilidades. Sin embargo, en la fiscalización se va a tener que potenciar la Vigilancia Pesquera para que no se realicen malas prácticas, se contaminen o se cojan peces menores a las tallas mínimas”, anunció Richard Ferré.

“La tendencia en los ambientes naturales tanto marinos como en los ríos y las lagunas de la extracción de los recursos hidrológicos, es una tendencia a disminuir. Y ahí surge la alternativa de la acuicultura. Sin embargo la disminución de los peces no solo se debe a la sobrepesca, sino al cambio climático, contaminación, y otros.

Tenemos que fortalecer el trabajo de concientizar y sensibilizar a los pescadores, a la población que no contamine, hay una campaña muy grande sobre el plástico que se viene haciendo. Tenemos que articular para trabajar en un mismo sentido”.

(Diana López M.)