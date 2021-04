Nuevas vacunas MINSA serán colocadas a pobladores mayores de 60 años

Y se hará distrito por distrito según el director regional de salud.



Aunque el tema aún no está muy claro debido a la breve entrevista, es preciso que antes que lleguen las nuevas dosis a Iquitos se pueda explicar un poco más sobre la distribución de las mismas. Por lo pronto el director Carlos Calampa, dio algunos alcances sobre la modalidad a usarse.

“Estamos esperando la llamada del ministerio de salud para que nos digan cuántas dosis nos va a tocar en esta oportunidad a fin de volver a empezar con el proceso de vacunación. Ya se ha definido la estrategia, será por territorio.

Es decir, se vacunará a ciudadanos mayores de 60 años de San Juan. Luego a los mayores de 60 de Belén. Y así en Punchana e Iquitos. Para que sea con un mejor orden y con mayor celeridad en la vacunación” habló el médico.

Una consulta. ¿De los 66 vacunados de manera observada, ellos recibieron la segunda dosis Pfizer?

-No. No han recibido porque hay la observación del ministerio público, tiene que ser así. A ninguno de los que han sido observados se les ha vacunado, a ninguno.

De otro lado. ¿Siguen disminuyendo los casos covid, hasta el día lunes ya había una cama UCI libre?

-Así es. Acá hay que recordar que el hospital regional no es solo covid, sino que también atiende otras patologías graves, entonces lo de las camas UCI libres es algo relativo.

A nivel de Loreto la situación en términos generales en cuanto a la tendencia es una disminución lenta. Hay zonas donde se ha estancado esa disminución como en Yurimaguas donde tenemos a 21 hospitalizados, al igual que en Iquitos. Seguimos manteniendo el apoyo de San Martín, eso nos permite aún no pensar en un puente aéreo.