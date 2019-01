En la zona de Las Camelias

Cansados de tantos robos y asaltos en el sector de Las Camelias, ubicada en el distrito de San Juan, un grupo de pobladores que viven por este lugar, tomaron la decisión de posesionarse de un terreno que se encuentra, aparentemente, abandonado hace 32 años.

Según los pobladores, este predio solo servía para personas de mal vivir, quienes llegaban hasta este lugar, para drogarse y convertirlo en una guarida de ladrones y fumones.

Los posesionarios también manifestaron que la comunidad campesina de San Juan de Miraflores, hasta el momento no hace nada para solucionar este problema. Por lo tanto tuvieron que lotizar estos predios para que sean ocupados por los herederos de los comuneros de esta zona del distrito de San Juan.

Estas familias señalaron que son personas agregadas que viven desde muchos años en esta parte del distrito de San Juan, por eso optaron posesionarse del lugar y manifestaron que no saldrán de este predio, así sean reprimidos por los agentes del orden. (C. Ampuero)