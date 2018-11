Así lo dio a conocer María Luz Rodríguez, secretaria del sindicato de ese nosocomio.

Ella estuvo participando en la huelga nacional indefinida del sector salud, que se levantó el último día lunes. Ha mencionado que se suspendió la huelga porque han logrado algunos acuerdos a favor de los trabajadores y otros que seguirán en diálogo hasta que se concreten. Y de no ser así, en 25 días retomarían la huelga nacional indefinida del sector.

“Por lo que hemos dejado en claro qué si no cumplen con el acta firmada, retomamos la huelga. Siempre se firman actas y luego no las cumplen, esperamos que no sea así. Loreto ha tenido presencia importante en la capital, se ha recibido palazos, gases lacrimógenos y hasta agua helada, pero el riesgo no ha sido en vano”, señaló Rodríguez.

De otro lado, nuevamente dio a conocer que ya no hay presupuesto para pagarles a los trabajadores CAS y Locadores. “Estamos luchando por ellos y el gobierno regional no nos quiere recibir pese a que teníamos dos citas con el gobernador. Él dice “no tenemos plata para pagarles”, pero para eso es gobernador hasta el último día de su gestión, tiene que hacer algo.

También queremos reiterar que en nuestro hospital hay mucho personal destacado, médicos y administrativos. Nosotros no vamos a permitir que eso continúe porque se llevan el presupuesto de nuestra institución.

O sea, la gestión que está saliendo quiere dejar a su gente en las diversas instituciones a través de una convocatoria de “última hora” y eso no está bien, no lo permitiremos. Hacen su convocatoria de ascensos y ni siquiera consultan. La nueva gestión regional tampoco lo debe permitir”, sentenció María Luz.