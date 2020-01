¿Nuevamente compras sobrevaloradas y direccionadas en UGEL de Requena?

Directora de educación debe investigar de inmediato a responsables.

Realmente un escándalo y de confirmarse esas malas prácticas, deben llevar a un cambio rápido del director de la UGEL.

Contraloría Regional debería auditar esa convocatoria para adquisición de material.

Hace tiempo que mecanismo de Perú Compras debe ser evaluado.

Sinceramente ya es demasiado los presuntos negociados que se registran en algunas Ugel de Loreto. Al parecer los funcionarios y servidores públicos no tienen temor pese a que saben que ya existen muchos de su rango que ahora andan con orden de prisión preventiva por haber cometido dolo con el presupuesto de la Ugel Datem del Marañón. Nada parece importarles o asustarles.

Hace unos días se ha estado informando a las autoridades de la dirección de educación, así como del gobierno regional, a la administración Víctor Raúl De La Cruz Vílchez, a Perú Compras y órganos de control, sobre el presunto direccionamiento para la adquisición de material fungible. Por lo que la estrenada directora Dora Vigo de Zumaeta, tendrá su prueba de fuego al tomar decisiones sobre el preocupante tema.

Desde la zona exponen lo siguiente con mucha documentación oficial de por medio, donde comparan la presunta sobrevaloración de manera escandalosa.

Además, que no cumplirían con las características en los productos que demanda el ministerio de educación. Compran de menor calidad a mayor precio.

“La Ugel Requena ha hecho una compra de materiales fungibles para el buen inicio del año escolar en este mes de enero del presente año. Como se puede apreciar en el archivo adjunto el detalle de las órdenes de compra y algunas cotizaciones hechas por proveedor donde hay una diferencia abismal en los precios de compra otorgados a las empresas: Gómez Pérez María Rosa y/o Capira SAC.

Siendo inadmisible que esa diferencia no genere mayor beneficio a la entidad, ya que el plazo de entrega de la empresa adjudicada es mayor al de otras empresas postoras. En las fichas, productos convocados son totalmente diferentes a las características técnicas de los productos del requerimiento, lo que evidencia que además de la sobrevaloración se estarían entregando productos de menor costo.

Por ejemplo: el requerimiento estándar es:

• Borrador blanco para lápiz tamaño chico y se compra tamaño mediano.

• Cinta de papel para enmascarar – Masking tape 3/4 in x 40 y d y se convoca y compra de 1 ½ pulgada x 40 y ds, lo cual duplica su precio.

• Tijera de metal de 5″ para zurdos con punta roma y mango de plástico y se convoca compra de la tijera convencional triplicando el precio.

• Cartulina simple 140g de 50 cm x 65 cm color amarillo.

• Cartulina simple 140g de 50 cm x 65 cm color blanco.

• Cartulina simple 140g de 50 cm x 65 cm color celeste.

• Cartulina simple 140g de 50 cm x 65 cm color verde.

Pero se convoca y compra la cartulina Duplex de 70*10 cm y de gramajes diversos. Por lo tanto, sería bueno que se haga un exhaustivo análisis del Estudio del Mercado realizado y que queda en la plataforma del Catálogo electrónico y el criterio tomado para comprar con precios presuntamente sobrevalorados. Lo que debe observar de inmediato la Contraloría Regional.

Se tiene que hacer la verificación que los productos recibidos y entregados sean los mismos que fueron convocados o comprados y si se han requerido por el área usuaria. Se harían cotizaciones con fichas que no coinciden con los productos estándar de los materiales fungibles”.

Investigación urgente ya que la presunta sobrevaloración, sobrepasaría los 100 mil soles. En el plano anticorrupción también se espera mucho de la nueva directora de educación, así que tendrá que explicar dentro de poco qué acciones inmediatas ha tomado al conocer este tema donde habría claro direccionamiento para la obtención de materiales fungibles. (LMHL).