Nueva protesta por dragas en la cuenca del río Nanay

Este martes desde las 6 y 30 am en el frontis del ministerio público.

En la sede ubicada en la calle Sargento Lores, en inmediaciones de la plaza Sgto. Lores. Esto debido a que sigue preocupando en demasía la presencia de dragas en esa cuenca de donde Sedaloreto capta agua para luego ser distribuida a los usuarios de Iquitos.

Así lo comunicó el Prof. José Manuyama, integrante principal del Comité de Defensa del Agua.

“Estamos saliendo como ciudadanos a poner el tema de las dragas que invaden de manera ilegal la cuenca del Nanay. Un tema en el que tiene responsabilidad clave la fiscalía, capitanía de puerto y la policía para erradicarlas, pero hasta la fecha las instituciones no han cumplido.

Por eso es que vamos a seguir exigiendo este martes desde las 6 y 30 de la mañana ante la fiscalía que es el ente que denuncia, y así expresar públicamente esta problemática, porque de continuar esa actividad ilícita se incrementarán los problemas sociales y ambientales en Iquitos” comentó el profesor.

¿Y qué resultados del diálogo con Capitanía en la reunión de la semana pasada?

-Ellos son los responsables directos de cuidar los ríos de la Amazonía y, por ende, del Nanay. No han sabido explicar por qué razón hasta la fecha esas dragas están ahí, siendo el control relativamente fácil en esa zona.

Señalan que se ha comenzado a actuar articuladamente para en un plazo pronto ejecutar acciones en la zona. Mientras que nosotros estamos en cuenta regresiva esperando las noticias que vengan del Nanay.

Sedaloreto también está preocupado. Incluso están buscando un plan B de aceptar drásticamente el bloqueo del río Nanay. Han dicho que 3 dragas impactan en vaciante y 6 en creciente.

Ya saben que hay más de 20 dragas en Nanay, otros dicen que unas 40, exactamente no se sabe, solo que están invadiendo la zona también del Chambira y Pintuyacu. Es terrible lo que está pasando en la cuenca del Nanay.