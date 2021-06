Nueva operadora de Lote 192 agarra en controversia a Feconaco

Siempre pasa lo mismo al concluir el mandato de uno u otro dirigente.



La semana pasada se observó la oficina prácticamente vacía, un joven cuidaba y aseguraba que el nuevo presidente es Rolando Sandi, pero que no estaba ahí porque había ido a la Sunat.

En realidad, el tema del cambio de presidencia de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes; ha venido pasando desapercibido. Y esto porque cada vez que se buscaba a Eduardo Montero, el último presidente, no estaba ahí, siempre había una secretaria y un asistente.

Hace unos dos meses se le encontró a Montero, él declaró como presidente, no dijo nada de un cambio cercano del cargo. Sin embargo, hay voces respecto que las comunidades del Corrientes ya han designado a Rolando Sandi.

Hubo una asamblea el pasado fin de semana, donde al parecer no han llegado a ningún acuerdo, por lo que el presidente de ORPIO Jorge Pérez, ha colocado un letrero en la pared de la oficina que dice:

“Según acuerdo tomado con los representantes indígenas de Feconaco, el local quedará cerrado hasta que los dirigentes en asamblea tomen la decisión de quién presidirá dicha organización, base de Orpio y Aidesep”.

Jorge Pérez, presidente de ORPIO se pronuncia así, pues la oficina está en los ambientes administrados por esa organización.